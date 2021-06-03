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Екс-дружина Віктора Павліка зізналася, як дізналася про зраду чоловіка: стало страшно, що я негарна

Автор: Людмила Жукова

Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як в перший раз дізналася про молоду коханку чоловіка Катерину. Вона сильно злякалася і почала шукати недоліки у своїй зовнішності.

Про це вона повідала на своїй Facebook-сторінці.

"Коли я дізналася, що у мого чоловіка є коханка, земля пішла з під ніг...Стало дуже страшно, що залишуся одна, що я негарна, стара і як Жінка нікому не буду потрібна... зморшки, яких я не помічала - раптом стали величезними, так мозок відреагував на всі мої негативні думки і почуття", - написала Созаєва.

Після цього колишня дружина артиста вирішила зробити фотосесію, щоб відчути себе впевнено.

"І я вирішила почудити "наостанок" - зробити фотосесію. І подивившись на результат побачила себе з боку - красивою, дівчинкою-жінкою, головне подобається собі самій! З цього і почалося моє психологічне зцілення і розуміння, що все починається з себе!"- резюмувала вона.

Нагадаємо, що Віктор Павлік і Лора Созаєва розійшлися в 2018 році. Тоді артист почав жити зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою. Потім він одружився з нею і днями вони відсвяткували першу річницю. Зараз пара чекає дитину, яку вирішили назвати Мішею.

Як ми раніше писали, Дружина Віктора Павліка розкрила, чи буде він присутній на пологах.

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