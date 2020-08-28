Екс-дружина Павліка показала на відео останні дні сина: сміявся і не сумував

Віктор Павлік із сином Павлом (фото: facebook.com/vpavlik100)

Син Віктора Павліка був оточений любов'ю і підтримкою перед своєю смертю

Колишня дружина Віктора Павліка показала відео з палати хоспісу, де останні дні провів їх 21-річний син Павло. Хлопець тримався до останнього, був веселий і сміявся.

Вмираючого хлопця підтримувала мама Лариса Созаєва, і його друзі. На кадрах, зроблених в останні дні життя Павла, видно, що всі відвідувачі намагаються підняти йому настрій музикою і танцями.

"Це хоспіс. Я була там з сином цілодобово, за винятком декількох годин, коли мене замінювали подруги або Віктор", - написала Лариса, зазначивши, що цим відео вона може шокувати. Але люди, які були в таких же ситуаціях, її зрозуміють.

Пашу прийшли підтримати його друг Ілля, у якого рік тому на руках помер батько від раку, а також дівчина, що знімала відео. Мама Павла пританцьовує під пісню з улюбленого фільму сина - "1+1".

Відео не для журналістів, а батьків! Кого - то я трохи шокують. Відео я приберу через якийсь час. Це хоспіс. Я була там з сином цілодобово, за винятком декількох годин, коли мене замінювали подруги або Віктор. Ви побачите Пашиного одного Іллю, у якого рік тому на руках помер батько від раку. Ви розумієте чого йому коштувало так підтримувати одного знаючи, що він теж іде? Я їм захоплююся і пишаюся! Багато друзі і родичі не знають як себе вести, що сказати вмираючим дітям. Мені пишуть багато мам хворіючих дітей! Хороші мої! В ті відрізки часу, коли у дитини не болить, я б вам бажала робити як я. Веселитися! І обов'язково розповідати про вічність! Вони не йдуть у темряву, або дірку, або пропасти! Вони йдуть в руки люблячого Батька! Пісня з улюбленого Пашиного фільму 1+1. У головного героя теж не рухалися руки і ноги, але головне не тіло, а дух! Опубліковано Лорою Созаевою Середа, 26 серпня 2020 р.

Відео з останніми днями сина Віктора Павліка (facebook.com/Лора Созаєва)

"Ви розумієте чого йому вартувало так підтримувати друга знаючи, що він теж іде? Я ним захоплююся і пишаюся! - подякувала Лариса за підтримку. - Багато друзів і родичів не знають як себе вести, що сказати вмираючим дітям. Мені пишуть багато мам хворіючих дітей!"

Лариса порадила батькам, які зіткнулися з таким горем, робити як вона: веселитися і розповідати про вічність.

Нагадаємо, що Павлу Павлику діагностували саркому хребців у 2018 році. У червні хлопець відмовився від курсів хіміотерапії, бо агресивний рак не відступав. Незадовго до смерті хлопця перевели в хоспіс, де він помер 7 серпня.

Раніше ми писали, що Віктор Павлік дав концерт на весіллі через тиждень після смерті сина.