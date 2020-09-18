Екс-"ВІА Гра" таємно вийшла заміж: фото з весілля

Анна Сєдокова знову вийшла заміж - церемонію одруження екс-учасниця популярної української групи "ВІА Гра" вирішила провести таємно і без розголосу.

Про свій третій шлюб 37-річна співачка розповіла в ефірі шоу "Вечірній Ургант" на російському телебаченні.

Українська артистка, яка проживає і працює в РФ, узаконила стосунки з латвійським баскетболістом московських "Хімок" Янісом Тіммою, який на 9 років молодший за свою дружину. До речі, для спортсмена це вже другий шлюб - свою першу дружину і сина він залишив заради роману з Анною близько року тому.

Сєдокова зізналася, що розписалися і зіграли весілля в сімейному колі близько двох тижнів тому - 6 вересня в Барвисі.

Афішувати подію для широкої публіки пара не захотіла, і зараз розповіла про радісну подію лише "з нагоди" своєї участі в телешоу.

"Ми взагалі нікому не хотіли розповідати. Ми вирішили просто розписатися і відсвяткувати у сімейному колі. А тут ви запросили, і я сказала: "Яніс, ну може бути, розповімо Івану?", – сказала Сєдокова.

Крім того, артистка оприлюднила в Telegram-каналі весільні фото.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма одружилися (фото: t.me/secretanna)

Раніше повідомлялося, що Анна Сєдокова поділилася подробицями заручин з 28-річним баскетболістом Янісом Тіммою, які відбулися в Маямі.

Нагадаємо також, що Сєдокова скаржилася на нападки бабусі екс-дружина.