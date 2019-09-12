Екс-"ВІА Гра" кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра" Анна Седокова, яка входила в "золотий склад" колективу, викликала неабияке здивування у прихильників новим знімком в Instagram.

По-перше співачка, що нині виступає в РФ, висвітлила волосся, перетворившись практично в блондинку, по-друге, з'явилася в незвичайному для себе образі, тобто одягненою.

На знімку з ресторану співачка позує у теплій кофті, брюках і стильних ковбойських чоботях. Із аксесуарів - неймовірно актуальні в цьому сезоні напівпрозорі кольорові окуляри. З оголеності - лише злегка спущений рукав светра.

Крім того, співачка пише, що у неї є проблема - останнім часом вона нічого не пам'ятає. Сєдокова уточнила, що особливо легко забуває погане, очевидно натякаючи на свої скандальні романи з битвою за дітей.

"Є проблема! Я нічого не пам'ятаю, особливо поганого, але це про глобальне, а якщо дрібниці, то після третьої дитини я взагалі абсолютно нічого не запам'ятовую", - підписала Анна Седокова знімок.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Шанувальники засипали співачку компліментами, які адресувалися переважно до нового кольору волосся.

Як вам личить бути свытленькою. Красуня.

Боже мій, яка ти прекрасна! Намилуватися не можу... Це ж треба бути такою чудною. Тфу тфу тфу.

Тобі дуже личить.

Аня, яка ж ви неперевершена.

Вам личить світле волосся.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Седокова вразила зізнанням про шкільні роки.