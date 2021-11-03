Екс-чоловік Ані Лорак обурив мережу відео з їх 10-річною дочкою, яка лається

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу опублікував відео, на якому він катається на атракціоні в Буковелі з їх спільною 10-річною дочкою Софією. При цьому на ньому чути, як дівчинка матюкається.

Відео з відпочинку Мурат виклав у Instagram .

На атракціоні Софія сиділа спереду і знімала відео, а ззаду знаходився її батько, який багато сміявся.

Спочатку дівчинка була трохи налякана. "Блін, стрьомно", - зізналася вона.

Потім під час катання вона сказала "й*пт", "г*вно*б", "ж*па" і т.п.

Користувачі мережі були обурені цим і навіть запропонували Налчаджіоглу видалити відео.

Маленька дівчинка, а вирази 25-річного підлітка;

Який словниковий запас, мама не чула;

А яка матюклива мала;

Видаліть пост. Ганьбите матір і себе. Одні матюки;

Прям розчарування повне в дівчинці;

Мама публічна людина, а дівчинка як чоловік матюкається. Або зараз це норма у дітей;

Я від дорослого сина не чула матів... видаліть пост і не ганьбіться;

Як так можна матюкатися;

Це просто жах, дівчинці 10 років, а матюкається як старий дід.

Зазначимо, що в гори Мурат відправився не тільки зі своєю дочкою, але і з нареченою Лілією, яка також взяла з собою дочку.

Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу були одружені 10 років - з 2009 по 2019.