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Екс-чоловік Ані Лорак обурив мережу відео з їх 10-річною дочкою, яка лається

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Буковель, Середа 03 листопада 2021 21:53
Екс-чоловік Ані Лорак обурив мережу відео з їх 10-річною дочкою, яка лається Колаж РБК-Україна: дочка Ані Лорак обурила мережу матюками
Автор: Styler

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу опублікував відео, на якому він катається на атракціоні в Буковелі з їх спільною 10-річною дочкою Софією. При цьому на ньому чути, як дівчинка матюкається.

Відео з відпочинку Мурат виклав у Instagram.

На атракціоні Софія сиділа спереду і знімала відео, а ззаду знаходився її батько, який багато сміявся.

Спочатку дівчинка була трохи налякана. "Блін, стрьомно", - зізналася вона.

Потім під час катання вона сказала "й*пт", "г*вно*б", "ж*па" і т.п.

Користувачі мережі були обурені цим і навіть запропонували Налчаджіоглу видалити відео.

  • Маленька дівчинка, а вирази 25-річного підлітка;
  • Який словниковий запас, мама не чула;
  • А яка матюклива мала;
  • Видаліть пост. Ганьбите матір і себе. Одні матюки;
  • Прям розчарування повне в дівчинці;
  • Мама публічна людина, а дівчинка як чоловік матюкається. Або зараз це норма у дітей;
  • Я від дорослого сина не чула матів... видаліть пост і не ганьбіться;
  • Як так можна матюкатися;
  • Це просто жах, дівчинці 10 років, а матюкається як старий дід.

Зазначимо, що в гори Мурат відправився не тільки зі своєю дочкою, але і з нареченою Лілією, яка також взяла з собою дочку.

Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу були одружені 10 років - з 2009 по 2019.

У вересні 2021 року Мурат зробив пропозицію своїй пишногрудій дівчині.

Раніше ми писали про те, що розповніла Ані Лорак відфотошопила себе і попалася.

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Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу
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