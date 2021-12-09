Екс-суддя Х-Фактора зізнався в романі з відомим українським співаком: він мене перший знайшов

"Там не було таких вже близьких відносин. Петя Дмитриченко відмінний співак, артист. Може, був якийсь легкий роман. Він же мене знайшов. Тому що до того я не знав про Петю. Він якось вийшов на мене, він надіслав мені свої пісні. Він дійсно дуже цікавий артист, цікавий голос", - зізнався критик.

Петра більше цікавило просування його як артиста, проте симпатія між ними все ж виникла, згадав Сергій.

"Він мені надіслав пісні, йому хотілося якось просунутися. З його боку інтерес був обумовлений саме цим. Я зрозумів це. Він людина досить світська. Дуже м'який, він дуже приємна людина. Якось виникла у нас така симпатія. Він став мені розповідати про себе. Сказати, що був бурхливий роман... " - зазначив Сосєдов.

Ведуча запитала, чи були у Сосєдова сексуальні стосунки з виконавцем, на що він відповів, що це був швидше флірт.

Сосєдов і Петро Дмитриченко

Що відомо про Дмитриченко

Петро Дмитриченко став відомий, завдяки участі в ряді українських талант-шоу. Він співав у "Караоке на Майдані", "Шанс" і "Х-Фактор", де Сосєдов був членом журі.

Під час участі в "Шансі" Дмитриченко відверто зізнавався в коханні Наталії Могилевській і був без розуму від неї. Тоді ходили чутки про їх відносини, але реального підтвердження цьому не було.