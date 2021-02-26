RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Екс-нардепи Добкін і Береза жорстко зчепилися в прямому ефірі: "шо воно хотіло сказати?"

Автор: Людмила Жукова

Колишні народні депутати Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували словесну перепалку з використанням лайливих слів у прямому ефірі. Політики не обмежували себе у виразах і дали волю емоціям.

Це сталося під час ток-шоу "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна 24".

Скандал вибухнув після висловлювань Берези про сексизм у відношенні жінок. Він пригадав вираз "корабельна сосна", яку виголошували нардепи від "Слуг народу" і сказав Добкіну, що йому б, напевно, не сподобалося, якби такими виразами говорили про його дочку.

"Добкін, ми можемо з вами один одного на дух не переварювати, але вам не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав "корабельною сосною "піддутою" too much". Це некоректно. Було б грубо і брудно", - сказав Береза.

Після цього послідувала обурлива цитата Михайла Добкіна.

"Шо воно хотіло сказати?" - запитав Добкін.

Береза відрізав, що "Добкін тупий і не розуміє, про що йдеться". Далі пішли матюки.

"Чуєш, ти, долб*еб, ти з ким розмовляєш?" - обурився Добкін.

"М*діло! Ї**ло завали!" - прокричав Береза.

Після цієї сварки ведучі чемно попросили політиків заспокоїтися.

В прямому ефірі посварилися Добкін і Береза

Як ми писали раніше, Добкін і Парасюк зчепилися в прямому ефірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України депутаты
Читайте також
У Черкасах депутати затролили свого колегу: влаштували йому синхронний переклад
У Харкові депутата винесли з трибуни за "державний переворот": відео бійки
Прогноз погоди