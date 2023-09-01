Экс-нардеп попытался оправдаться после высказывания о женщинах, но что-то пошло не так

Бывший народный депутат Павел Кириленко снова "вляпался" в скандал после стрельбы в Днепре. После волны возмущения пользователей он попытался объяснить, что действительно имел в виду. Но снова что-то пошло не по плану.

Что снова написал нардеп и как это восприняли украинцы - читайте ниже в материале Styler.

Оправдание не сработало

Для "адекватных" людей Кириленко решил разъяснить, что же он имел в виду.

"Я как раз, в отличие от них, уважаю и ценю женщин. Поэтому и написал, что не буду говорить о месте женщины на кухне с ребенком и в церкви, потому что существуют профессии, где женщина действительно может раскрыть свои таланты", - написал он в своем Facebook.

Однако тут же добавил, что, идя работать в полицию, женщина "перестает быть женщиной со всеми влияющими на это последствиями".

"Но главным образом я против повестки, когда государственным структурам диктуют условия, при которых в частности в полиции патрульные экипажи максимально должны быть сформированы из пар мужчины и женщины. Или вы думаете - это так случайно происходит?" - пишет Кириленко.

По его словам, такой принцип вредит профессионализму полиции, потому что при наборе существует квота, что женщин должно быть не меньше определенного количества.

Следует отметить, что до 1999 года количество женщин в правоохранительных органах действительно было ограничено. Количество женщин, которые поступали в учебные заведения МВД, могло составлять не более 5-10%.

Однако по состоянию на 1 апреля 2016 года общее количество женщин в аппарате и подразделениях МВД Украины составило 27 626 человек, тогда как мужчин-полицейских - 105 266, то есть женщин в полиции 20,7%. Больше такой статистики не вели.

Нардепа также заподозрили в том, что он против женщин в ВСУ. Он ответил на это.

"Не нужно сравнивать вопросы защиты страны, где каждый действует по зову сердца, и вопрос формирования экипажей полиции из пар мужчины и женщины", - объяснил он.

Напоследок Кириленко написал, что сегодня правоохранительные органы работают хуже, чем раньше. По его мнению, это вызвано тем, что вместо реформ в Украине действует "насаждение новой леволиберальной идеологии".

Как отреагировали украинцы

Как и под предыдущим сообщением, пользователи активно высказывали свои мнения, но к лучшему они не изменились.

"Я не обісрався, а написав концептуальний текст про ліву парадигму! А смердять нападки хейтерів і феміністок, а не мій концептуальний текст!"

"Жертва аборту. Жінок в поліції до повій прирівняв. Чекаю коли тобі писок твій натовчуть, є кому, не переживай".

"Обмежений сексист із совковим світоглядом. І я не феміністка, не грантоїд і не з полку ботів. Просто ваш концептуальний текст в око потрапив".

"О так, ваш текст дуже концептуальний: з нього слідує те, що професія, в якій жінка може найкраще проявити свої "таланти та жіночність" - це повія".

"Логіка така - неадекватний мажор сів за кермо п'яним, порушив правила ПДР, наражаючи інших на небезпеку, грубив поліцейським, напав та наніс тілесні ушкодження працівниці поліції, але в очах цього недодепутата винна поліцейська, бо родилась жінкою?"

Напомним, что ранее Павел Кириленко оскандалился постом после стрельбы в Днепре. В нем он написал, что не видит пользы формирования пар патрульных из мужчин и женщин.

"Но какая такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу...", - написал он.