Екс-гравець збірної України вирушив до Росії на заробітки

Відомий український футболіст Андрій Воронін долучився до тренерського штабу російського "Динамо" (Москва). Колишній гравець збірної України і тренер німецького клубу "Бюдерих" раніше вже грав за цю команду з 2010 по 2014 роки.

Тепер Воронін буде допомагати новому головному тренеру московської команди "біло-блакитних" Сандро Шварцу. Про це йдеться на офіційному сайті російського "Динамо".

Зазначимо, що з цим німецьким фахівцем українець раніше грав за клуб "Майнц".

Воронін у своїй професійній кар'єрі зіграв за збірну України 74 матчів, в яких відзначився 8 голами (Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року та учасник чемпіонату Європи 2012 року в складі збірної України). Був нападником. У серпні 2021-го в матчі проти збірної Чехії у Львові Андрій Воронін припинив свої виступи в збірній.

41-річний одесит грав також за менхенгладбахську "Боруссію", "Майнц", "Кельн", "Байєр", "Герту", "Ліверпуль", московське "Динамо" та "Фортуну".

Спортсмен став проживати в Німеччині з 16-річного віку.

Воронін одружений на одеситці Юлії. Подружжя виховує синів Андрія та Даніеля і дочку Соню. Від першого шлюбу у футболіста також є дочка Маша.

Спортсмен раніше потрапляв під хвилю критики у суспільстві через відношення до мовного питання, а також через свою скандальну поїздку 2018-го до РФ на відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Андрій Воронін (фото з відкритих джерел)

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня в Києві на "Олімпійському" збірна України перемогла збірну Іспанії в матчі Ліги Націй УЄФА з рахунком 1:0. Таким чином команда Андрія Шевченка перервала 3-матчеву серію поразок: до цього "синьо-жовті" поступилися в Лізі націй Іспанії (0:4), Німеччини (1:2), а також у спарингу з Францією (1:7).