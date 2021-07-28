Екс-глава МОЗ України порівняв вакцинацію з нацистськими експериментами над людьми

Днями у МОЗ зробили заяву щодо вакцинації в Україні, наголосивши, що вагітних потрібно щеплювати від коронавірусу. Тим паче, що вакцини Pfizer, Moderna та інші безпечні як для матері, так і для дитини.
Але ця заява, як виявилося, викликала шквал негативних емоцій у багатьох так званих "антивакцинаторів". Серед яких, до слова, є й доволі відомі особистості.
Наприклад, український лікар і колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій у коментарях до публікації своїх екс-колег порівняв вакцинацію з нацистськими експериментами над людьми у 40-х роках минулого століття...
Спочатку було відео на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook, де лікар-імунолог Федір Лапій каже, що вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною, а "клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19".
При цьому, каже фахівець, COVID є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.
Але саме слова про "клінічні дослідження" так зачепили Мусія. Це твердження він назвав "маячнею" і пожалівся на те, що над українцями "продовжують ставити експерименти".
Мусій написав, що "жодних доведених і достовірних досліджень впливу вакцини проти SARS-CoV-2 як на вагітних, так і на плід не існує в природі", додавши, що це стосується будь-яких вакцин - і Pfizer, і Moderna, і CoronaVac тощо.
За його твердженнями, "жодна вакцина повних клінічних досліджень не пройшла", а усі їх "дозволили лише для екстреного застосування".
"Мав надію, що експериментатори на людях, а особливо на вагітних, закінчилися з ліквідацією нацизму в 40-х роках минулого століття. Виявляється, в деяких, не зовсім свіжих головах, людиноненависницькі ідеї продовжують жити. Коли ж уже ці покидьки нажеруться? Нічого святого у вас нема", - резюмував Мусій.
Свій допис він також продублював на власній сторінці у Facebook.
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Пізніше екс-міністр пояснив, що він не проти вакцинації як такої. Просто йому не сподобалися слова Лапія (який, до слова, є кандидатом медичних наук).
"Це мій коментар на конкретні слова конкретної низькокваліфікованої людини, яка вводить в оману вагітних і суспільство", - заявив Мусій.
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Цікаво, що велика кількість людей підтримали таку позицію Мусія...
Хоча, звісно, більшість людей у соціальних мережах виступають за вакцинацію.
Нагадаємо, нещодавно від коронавірусу помер 34-річний блогер, який заперечував COVID-19 і вакцинацію.