Економте на покупках з безкоштовними застосунками для магазинів: топ найкращих

В наш непростий час важливо вести розмірений спосіб життя, адже ціни підвищуються постійно, а рівень доходів за ними не встигає. На щастя, є ряд застосунків, доступних які можуть полегшити наше життя.
Які додатки для економії мають найвищий рейтинг, і який функціонал вони пропонують - читайте в матеріалі Styler далі.
Цей універсальний застосунок має дуже високу оцінку від споживачів: 4,9 балів. І не дарма.
Blix UKRAINE дає змогу не тільки дізнаватися про останні акції та знижки. Тут можна створювати списки покупок, додавати дисконтні карти різних магазинів.
А ще тут зібрані безкоштовні пропозиції: фінансова допомога сім'ям, мапи волонтерства, ліки, протези, організації для допомоги ВПО тощо.
З нових функцій - актуальні втрати ворога. Також можна побачити карту найближчих до вас сховищ.
Функціонал додатку Blix UKRAINE (скріншот)
Цей додаток з оцінкою 4,4 бали максимально простий для користувача. За алфавітним порядком тут розташований список магазинів, проте ви можете додати в обране ті, до яких ви ходите найчастіше. Вони будуть показуватися на початку списку.
Також можна додати дисконтні картки, щоб не носити з собою пластик.
Як користуватися додатком (скріншот)
Цей додаток з рейтингом 4,6 балів схожий на попередній. Він має три основні функції: список, каталогів, список магазинів (і акцій і них), а також можливість додати дисконтні картки.
Функціонал додатку Love Sales (скріншот)
Pokupon - це доволі відомий застосунок з рейтингом 4,8, який пропонує придбати купон і обміняти його на відсоткову знижку в сфері розваг, харчування, фітнесу, туризму тощо.
Додаток Pokupon SuperDeal (скріншот)
Раніше ми писали, скільки насправді електроенергії споживає телевізор.
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