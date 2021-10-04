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Економіст дав прогноз курсу долара на жовтень. І він не дуже втішний

Автор: Артем Горовенко

В останні дні спостерігається зміцнення курсу гривні. Проте, вже незабаром девальвація може відновитися.

Про це у коментарі Styler сказав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Що буде з доларом у жовтні

Однією з причин, яка може вплинути на курс долара в Україні, експерт називає енергетичну кризу, яка почалася у світі і спричинила стрімке зростання цін на газ, нафту, вугілля.

"Оскільки Україна імпортує енергоносії, то це призведе до збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі. Крім того, є загроза зриву опалювального сезону та банкрутства енергокомпаній", - говорить економіст.

Окрім того, Хмелевський звертає увагу на те, що в світі зростає кількість дефолтів за корпоративними боргами, що, на його думку, загрожує перерости в повномасштабну фінансову кризу зразка 2008 року.

"Загострення кризових явищ призводить до посилення відтоку коштів з України. Вже кілька місяців поспіль спостерігається скорочення іноземних інвестицій. Все це призведе до зниження курсу гривні", - додав він.

Також на курс може вплинути "поглиблення політичної кризи в Україні", зокрема "можлива відставка голови Верховної Ради та переформатування Уряду". Це, а також "посилення протестних настроїв у суспільстві" може вплинути на виведення коштів за кордон та збільшуватиме попит на валюту.

"Очікується, що в жовтні гривня знизиться до 28 грн за долар", - резюмував Хмелевський.

У той же час, за прогнозами аналітиків, на початку жовтня долар може торгуватися у межах 26,4-26,6.

До слова, в проєкті держбюджету України на 2022 рік зафіксовано курс долара на рівні 28,6-28,7.

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