Економіка не витримає: експерти спрогнозували курс долара

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Аналітики вважають, що найближчим часом курс залишатиметься стабільним

Долар вів себе стабільно на минулому тижні. Така тенденція продовжиться і наступного. Своїми прогнозами поділилися аналітики Олег Пендзін, Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко.

"Коридор 26,5-27 грн/долар збережеться. Цьому сприяють дії Нацбанку, що не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше", - прокоментував Олег Пендзін, передає "Сьогодні".

Андрій Шевчішин зазначив, що покупців і продавців валюти найближчим часом не передбачається. При цьому, ринок уважно стежить за ситуацією з поширенням COVID-19 і рішеннями влади з посилення карантину.

Через різке зростання числа заражених 22 червня уряд прийме рішення про посилення карантину за новою методикою. Економіка може не витримати другої хвилі і дана ситуація спричинить обвал гривні.

Поки що зберігається сприятливий період для купівлі готівкової валюти. Тому фахівці рекомендують задуматися про долар, як засіб накопичення.

Олександр Охріменко не виключає, що на наступному тижні коридор буде ще більш вузьким - 26,6-26,8 грн/долар. "Все залежить від активності регулятора - чим більше він викупить у резерви валюти, тим міцніше буде долар", - повідомив Охріменко.

Нагадаємо, що українцям розповіли, коли знизиться зарплата і зросте рівень бідності.

Ми писали, що відбувалося з курсом долара 19 червня.

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Автор: Дарья Русина