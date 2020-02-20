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Екологічна катастрофа з озером Світязь: у мережу потрапили жахливі фото

STYLERЖиття    20.02.2020 - 11:29
Екологічна катастрофа з озером Світязь: у мережу потрапили жахливі фото
Озеро Світязь висихає (Колаж РБК-Україна)

Озеро Світязь осягає справжня екологічна катастрофа

Озеро Світязь у Волинській області зараз опинилося на межі екологічної катастрофи. Водойма засихає, хоча ще рік тому тут була вода. Свіжі фотографії з місця катастрофи показав блогер та журналіст Денис Казанський.

"Втім, ситуація серйозніша, ніж здається. Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки і пірс, був берег. Узбережжя Світязя тепер місцями нагадує колишнє Аральське море, зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50", - написав блогер.

За словами Казанського, за минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають штучні озера, які зараз риють підприємці у плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води.

Озеро Світязь висихає (фото: facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, раніше була створена петиція, завдяки якій суспільство звернуло увагу на проблему. Але для порятунку Світязя необхідно набрати 25 тисяч підписів, щоб з катастрофою розбиралося вищий уряд. Бо Козак просить усіх, кого хвилює ця катастрофа, підписати петицію.

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