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Экологическая катастрофа с озером Свитязь: в сеть попали ужасающие фото

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 11:29
Экологическая катастрофа с озером Свитязь: в сеть попали ужасающие фото
Озеро Свитязь высыхает (Коллаж РБК-Украина)

Озеро Свитязь постигает настоящая экологическая катастрофа

Озеро Свитязь в Волынской области сейчас очутилось на грани экологической катастрофы. Водоем засыхает, хотя еще год тому назад тут была вода. Свежие фотографии с места катастрофы показал блогер и журналист Денис Казанский.

"Впрочем, ситуация серьезнее, чем кажется. Вот так, например, сейчас выглядит озеро Свитязь на Волыни. Год назад здесь была вода. А вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает прежнее Аральское море, сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50", - написал блогер.

По словам Казанского, за прошлый год из-за жары из озера испарилось больше воды, чем поступило. Кроме того, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели у плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацких озер. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды.

Озеро Свитязь высыхает (фото: facebook.com/den.kazansky)

Напомним, ранее была создана петиция, благодаря которой общество обратило внимание на проблему. Но для спасения Свитязя необходимо набрать 25 тысяч подписей, чтобы с катастрофой разбиралось высшее правительство. Потому Козак просит всех, кого волнует эта катастрофа, подписать петицию.

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