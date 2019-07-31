Їхала додому вночі: у Києві таксист зґвалтував і побив пасажирку

Фото: колаж РБК-Україна

Таксист-ґвалтівник їздить на Renault з наклейками Uklon

Таксист напав на жінку, зґвалтував і пограбував її, після чого побив і кинув у лісі за містом. Шокуючий інцидент стався в ніч проти 31 липня - потерпіла зловила попутний автомобіль із наклейками Uklon в районі Академмістечка, але поїздка закінчилася для неї знущанням та госпіталізацією. Ґвалтівник утік. Про це передає "Інформатор".

Нелюд відвіз свою жертву в ліс на Новоірпінській трасі, зґвалтував орально, забрав мобільний телефон та 4,5 тисячі гривень. Після скоєного він залишив побиту дівчину і поїхав.

Постраждала змогла дістатися додому і розповіла своїй подрузі про пригоду. Вона близько половини другого ночі викликала поліцію.

Зазначається, що ґвалтівник був у легковику Renault, на якому були наклейки сервісу виклику таксі Uklon. Під час поїздки водій звернув у ліс на Новоірпінській трасі та напав напасажирку.

Після того, як чоловік побив та зґвалтував дівчину, він змусив її перевести гроші з картки на його рахунок. Потім зловмисник поїхав.

Зараз постраждала госпіталізована, у неї рвана рана губи.

Поліція з'ясовує подробиці події та розшукує ґвалтівника-таксиста.

Ілюстративне фото: Поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, навесні під Києвом жорстоко вбили і спалили таксиста в службі Über.

Також ми писали про те, що в березні підозрюваний у вбивстві 25-річного водія BlaBlaCar Тараса Познякова 28-річний Кингисепп Луан із позивним "Лука" загинув від вибуху у квартирі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна студентка з Первомайська під Харковом йшла на залізничну станцію і по дорозі зайшла в ліс заради красивих фото, де на її напав ґвалтівник. Знущання над дівчиною тривали майже добу. Поліція затримала 54-річного підозрюваного, який вже має судимість за зґвалтування.