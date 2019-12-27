Їхав з корпоративу: під Києвом водій протаранив фітнес-клуб

У Київській області вночі 27 грудня водій протаранив будівлю фітнес-клубу. За попередньою інформацією чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Деталі повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в ніч з 26 на 27 грудня у селі Гора Бориспільського району Київської області. Нетверезий водій врізався в будівлю фітнес-клубу по вулиці Центральній, 17.

Як зазначається у повідомленні, чоловік швидше за все повертався з корпоративної вечірки, так як в багажнику автомобіля було виявлено алкоголь.

"П'яний таран спортивного клубу. Йому пощастило, що качки спали. Водій в нетверезому стані на швидкості врізався в приміщення, в якому знаходиться фітнес клуб. Можливо з корпоративу, так як в багажнику була горілка і пиво", - повідомляється в коментарі під відео інциденту.

Про стан водія після ДТП не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві на Московському мосту сталася аварія через те, що відірвалася пластина деформаційного шва від опори мосту та вилетіла на проїжджу частину. Металева пластина влетіла в передню частину мікроавтобуса.