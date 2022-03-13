Єгорова в істериці поскаржилася на політичну травлю в Туреччині через підтримку Путіна

Жінка розповіла, що вона живе в Туреччині з серпня 2021-го року з трьома молодшими дітьми від Антіна Мухарського. Вони навчаються в українській онлайн-школі, сама ж Сніжана пише книгу.

Нещодавно їй знадобилося продовжити закордонні паспорти дітям, проте в консульстві України в Анталії їй відмовили. Там відмову мотивували постом у Facebook за 26 січня, де вона зізналася в любові Володимирові Путіну.

Тепер жінка скаржиться, що її діти піддаються політичному переслідуванню.

Цікаво, що Єгорова каже, що Путіна вона вже не підтримує.

"Я, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую воєнні дії Російської Федерації на території України. Я знаходжуся на території Туреччини з серпня 2021-го року... на законних підставах - тимчасового дозволу на проживання. І єдине, що мені треба було від консульства України сьогодні, щоб вони продовжили термін дії паспортів моїх дітей, 15, 12, 10 років", - заявила вона.

Зазначимо, що YouTube телеведучої все ще працює, проте Facebook вже заблокований.

Також у неї є діючий Telegram-канал, в якому вона 21 лютого знову висловила підтримку Путіну, коли Кремлем було визнано "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Хай там що, а скріни не горять...