В Єгипті знайшли 14 непошкоджених 2500-літніх саркофагів: яскраві фото

У Єгипті виявили унікальні саркофаги, які збереглися до наших днів
У Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальну знахідку виявили під час археологічних розкопок в некрополі Саккара на південь від Каїра.
Цікаво, що на новознайдене поховання не перше в цьому місці. На початку вересня тут виявили 13 саркофагів, пише Sciencealert.
На фото видно, що дерев'яні саркофаги відмінно збереглися. На трунах нанесені ієрогліфи, а також витончені і складні малюнки з лініями бордового і синього кольору.
В Єгипті знайшли унікальні поховання (фото: sciencealert.com)
Вчені вже заявили, що готові до проведення подальших розкопок в цьому місці. Вони сподіваються знайти тут ще один скарб і майже впевнені, що дві останні знахідки - лише початок.
Великий некрополь Саккара розташований приблизно в 16 км на південь від знаменитих пірамід Гізи. Він є частиною стародавнього міста Мемфіса, внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і тут розташована відома ступінчаста піраміда Джосера.
У Єгипті виявили 14 саркофагів, яким 2500 років (фото: sciencealert.com)
Раніше ми писали, що вчені створили прилад, який виробляє електричний струм з тіні.
Також повідомлялося, що астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт.