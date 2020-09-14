В Єгипті ізолювали туриста з України і забули про нього на тиждень: навіть лікаря не привели

Українця з позитивним тестом на COVID-19 ізолювали в Єгипті та навіть не показали його лікарю. Він прибув на курорт 6 вересня й в аеропорту тест показав наявність у нього коронавірусної інфекції.

Євгенія ізолювали в готелі, але за тиждень його жодного разу не оглянув лікар. А замість лікування йому просто видали вітаміни. Як розповіли родичі туриста з України в коментарі для ТСН, вони неодноразово зверталися в страхову компанію, до гіда і працівників готелю. Але результатів так і не домоглися. Його дружина і брат були відселені в інший корпус готелю, а 10 вересня вони повернулися в Україну. У Євгена забрали паспорт і приставили охорону, щоб він не залишав свій номер.

"Спочатку нас запевнили в тому, що хворому дадуть ліки та викличуть лікаря, але його так і не було. З рецепції готелю принесли "ліки" — аскорбінову кислоту і вітаміни для очей. Згодом наш гід, страхова компанія і працівники готелю стверджували, що лікар до нас вже не приїде, тому що у нас немає ніяких симптомів хвороби. У наданні лікаря страхова посилалася на готель, а готель, своєю чергою, на страхову, в результаті лікаря так і не було. Ніхто навіть не прийшов поміряти температури", - розповів брат Євгена Микита.

Українець розповів, що почуває себе нормально. Є несильний нежить, дере в носопролозі та трохи піднялася температура. Він припустив, що це може бути через різкий перепад температур. Родичі Євгена переживають, оскільки розуміють, що симптоми коронавірусу може діагностувати тільки лікар.

"Страхова говорить звертатися в асистуючу компанію, щоб прислали мені лікаря, а в цій компанії говорять писати запит в страхову. Сказали на сайті страхової знайти е-мейл адресу і туди посилати запит", - додав Євген.

Як розповіли в туристичній компанії, яка організувала тур, до них не зверталися з приводу хворого клієнта. Хвороба протікає практично безсимптомно і послуг лікаря пацієнт не потребує. Туристична страховка покриває лікування, але клієнт повинен звернутися за телефонами, які вказані у страховому полісі.

Вартість самоізоляції українця на себе візьме готель, а ось другий тест на коронавірус і ще одні квитки на літак Євгену доведеться оплачувати самостійно.

"Як виняток, туроператор надасть йому зворотний квиток безкоштовно, коли у нього буде на руках сертифікат про негативний повторний тест на коронавірус", - додали в туристичної компанії "Пегас Туристік".

У страховій компанії пояснили, що вони займаються наданням медичної допомоги – амбулаторної, стаціонарної. А ось самоізоляція в цей перелік не входить.

"Якщо тест виявиться негативним, то Євгенія цього ж дня відправлять додому і почнуть розгляд в аеропорту з приводу помилкових тестів. Якщо тест виявиться позитивним, то з моменту отримання результату, Євген буде на самоізоляції ще 14 днів", - зазначив брат Євгена.

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