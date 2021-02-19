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В Єгипті на очах у чоловіка загадково загинула українка

Автор: Людмила Жукова

В Єгипті під час підводного плавання загадково померла українка. Жінка з Рівного приїхала відпочивати на курорт зі своїм чоловіком.

Як повідомляє видання "Радіо Трек", жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла.

Чоловік відразу ж викликав рятувальників, але врятувати жінку не вдалося. Видання посилається на власні джерела, але офіційної інформації про таку трагедію за кордоном з громадянкою України немає.

Що саме стало причиною смерті українки – невідомо.

До речі, видання не вказує, на якому саме єгипетському курорті і коли загинула жінка.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2020 року українців і місцевого гіда, які займалися снорклінгом, покусала акула . Це сталося на курорті Шарм-єль-Шейха. Постраждали мати і син – хлопчику ампутували руку. Також відомо, що в результаті інциденту гід втратив ногу.

Також зазначимо, що під екстремальний туризм людям потрібно купувати окремий страховий поліс.

Як ми писали раніше, в Єгипті, на популярному курорті Шарм-ель-Шейх стався страшний злочин. Жертвою насильника стала п'ятирічна дівчинка з міста Суми.

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