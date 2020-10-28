В Єгипті акула покусала українців: на курорті прийняли суворе рішення

В Єгипті акула напала на українців (колаж РБК-Україна)

В Єгипті закрили пляжі в районі нападу акули на українців

В Єгипті акула напала на українську сім'ю, в результаті чого 12-річний хлопчик втратив руку. Як повідомляє єгипетськмй уряд, українці купили екскурсію в неперевіреному місці і їх повезли плавати в місце, де мешкають акули. Там зазвичай не пірнають.

Після інциденту влада закрила на 48 годин пляжі в районі нападу, а також почали шукати хижака. Трагедія сталася в заповіднику Рас-Мохаммед. Стан хлопчика оцінюється як важкий, він втратив руку до ліктя. Мама і інструктор, що також стали жертвами акули, почувають себе краще. Дитину готують до чергової операції.

Наголошується, що єгипетський уряд взяв на себе витрати на лікування, потерпілому надається вся необхідна медична допомога.

"На жаль, це не перший випадок, коли, всупереч застереженню туроператорів і заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібен окремий страховий поліс", — йдеться в повідомленні влади.

В Єгипті ще раз закликали всіх туристів заздалегідь вивчити правила безпеки, які застосовуються в країні перебування, та здійснювати екстремальні тури виключно у ліцензованих туроператорів або їх офіційних місцевих партнерів.

До речі, міністр охорони навколишнього середовища країни Ясмін Фуад заявив, що переглянув відео і з'ясувалося, що тварина спочатку була агресивно налаштована до людей.

Нагадаємо, що на курорті в Єгипті під час снорклінгу постраждала 12-річна дитина з України, його мати і інструктор.