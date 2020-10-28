В Египте акула покусала украинцев: на курорте приняли строгое решение

В Египте акула напала на украинцев (коллаж РБК-Украина)

В Египте закрыли пляжи в районе нападения акулы на украинцев

В Египте акула напала на украинскую семью, в результате чего 12-летний мальчик лишился руки. Как сообщает египетское правительство, украинцы купили экскурсию в непроверенном месте и их повезли плавать в место, где обитают акулы. Там обычно не ныряют.

После инцидента власти закрыли на 48 часов пляжи в районе нападения, а также начали искать хищника. Трагедия произошла в заповеднике Рас-Мохаммед. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, он потерял руку до локтя. Мама и инструктор, что также стали жертвами акулы, чувствуют себя лучше. Ребенка готовят к очередной операции.

Отмечается, что египетское правительство взяло на себя расходы на лечение — пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис", — говорится в сообщении властей.

В Египте еще раз призвали всех туристов заранее изучить правила безопасности, применяемые в стране пребывания, и совершать экстремальные туры исключительно у лицензированных туроператоров или их официальных местных партнеров.

Кстати, министр охраны окружающей среди страны Ясмин Фуад заявил, что просмотрел видео и выяснилось, что животное изначально было агрессивно настроено к людям.

Напомним, что на курорте в Египте во время снорклинга пострадал 12-летний ребенок из Украины, его мать и инструктор.