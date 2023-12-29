Ефросинину "подкололи" на шоу из-за дорогого аксессуара. Она растерялась
Телеведущую Машу Ефросинину, которая недавно упрекнула певицу Анну Тринчер за демонстрацию роскошной жизни во время войны, пристыдили за дорогой аксессуар.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Срач", где звезда стала гостьей.
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Ведущие проекта "Львы на джипе" позвали Ефросинину, чтобы пообщаться с ней на разные шуточные темы.
Однако в какой-то момент они обратили внимание на золотистое кольцо знаменитости. Это и стало темой для обсуждения.
Маша Ефросинина на шоу "Львы на джипе" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Так, "львы" заметили, что Маша категорически относится к людям, которые во время войны публично кичатся роскошной жизнью.
"Я вижу весь выпуск твое классное кольцо. Это медицинское золото, оно помогает от бедности", - подкололи телеведущую.
Звезда сначала растерялась, а затем поспешила оправдаться, заверив, что на ней - бижутерия от современного украинского бренда, которая просто дорого смотрится.
Маша Ефросинина показала обручальное кольцо (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Это современные украинские бренды, я умею подбирать так, чтобы оно выглядело роскошно", - отметила Ефросинина.
Однако ведущий шоу не остановился и продолжил стебать журналистку, добавив, что она "умеет подбирать слова".
Напомним, недавно Маша выпустила интервью с исполнительницей Анной Тринчер, в котором упрекнула ее за "люкс во время войны", хвастовством роскошными подарками, подчеркнув, что в больницах не хватает обезболивающих для украинских защитников, потерявших конечности.
Тогда же экс-муж артистки Александр Волошин ответил ведущей, подчеркнув, что она сама пришла на интервью в украшениях от Cartier, которые стоят тысячи долларов.
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