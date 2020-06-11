За Єфремова заступився скандальний російський актор

Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП, але зараз перебуває під домашнім арештом. Російський актор був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Скандальний російський артист Олексій Панін став на захист Єфремова і сказав, що його саджати у в'язницю категорично не можна.

"Всі приносять співчуття загиблій людині. Але Михайло Єфремов – великий артист, його не можна садити в тюрму. Це моя особиста думка, я кажу коротко", – цитує актора "Рамблер".

9 червня депутат Державної думи Володимир Жириновський заявив, що Єфремова слід посадити до в'язниці на 12 років, через те, що інакше росіяни, розлючені через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, обуряться. На це Панін відреагував і сказав, що Жириновського потрібно помістити в психіатричну клініку.

"Після таких заяв Жириновського потрібно покласти в психіатричну лікарню", — сказав Панін.

Нагадаємо, що ввечері 8 червня Михайло Єфремов на Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну і протаранив фургон. В результаті ДТП водій Lada отримав важкі травми і помер у лікарні.

Щодо Єфремова було порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть людини, якщо воно вчинене особою, яка перебуває в стані сп'яніння".

Як ми раніше писали, стало відомо, чому Михайла Єфремова, швидше за все, не посадять за грати.