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В эфир Sky News пригласили мужчину и женщину обсудить неравенство прав. Выяснилось, что ему заплатили больше, чем ей

Sky News попал в скандал (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Известный британский телеканал Sky News пригласил на эфир мужчину и женщину для обсуждения неравенства прав в обществе. В ходе спора оказалось, что журналисту заплатили больше, чем журналистке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как развивались события дальше.

При подготовке материала использовались источники: материал Business Insider, Twitter (X) журналистки.

Что произошло во время эфира

Журналистка Novara Media Мойя Лотиан-Маклин обсуждала с корреспондентом GB News Коннором Томлинсоном мизогинию и неравенство прав мужчин и женщин.

В ходе спора Лотиан-Маклин сказала, что ей надоело приходить на телепрограммы, чтобы обсуждать мизогинию. Ее собеседник саркастически ответил: "Мне очень жаль, что вы устали от того, что вам платят за эфир".

Женщина была очень удивлена.

"Вам за это платят? Мне за это не платят. Я пришла, потому что хотела поговорить о проблеме мизогинии и деградации женщин в общественной жизни", - сказала она.

Впоследствии Мойя рассказала, что ей предлагали 75 фунтов стерлингов за интервью, а Томлинсон должен был получить 200 фунтов.

После огласки Sky News повысила журналистке гонорар до 200 фунтов стерлингов и извинилась перед ней после интервью. Мойя пообещала пожертвовать эти деньги благотворительной организации Beyond Equality,   которая проводит образовательные программы для мужчин.

Позже журналистка написала в своем Twitter (Х), что получает оплату за некоторые появления в медиа, однако не требует гонорары за "10-минутные интервью".

Скриншот

Что такое мизогиния

Мизогиния - это ненависть, пренебрежение, отвращение, пристрастность в отношении женщин. Проявляется в многочисленных формах, таких как социальное исключение, сексизм, враждебность, андроцентризм, патриархат, мужские привилегии, унижение женщин, лишение гражданских прав, насилие против женщин, сексуальная объективация.

Мизогинное поведение может проявляться отрицательным отношением к женщинам вообще, к психологическим или физическим женским признакам в разной степени.

 

 

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