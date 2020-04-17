Ефект кризи від пандемії триватиме до 2025 року: експерт дав сумний прогноз

Коронавірус в Україні був діагностований у 4662 людини. В країні до 24 квітня діє карантин і в уряді не виключають, що його можуть продовжити й далі. Однак більшість українців стали більше боятися не самої хвороби, а фінансової кризи, яка відбулася через пандемію. У МВФ спрогнозували оптимістичний сценарій, при якому світова економіка у 2020 році впаде на 3%, а у 2021 році – очікується зростання на рівні 5,8%.

Як розповів заступник виконавчого директора Міжнародного фонду від України Владислав Рашкован, всі вжиті заходи щодо стримування епідемії будуть вдалими.

"За базовим сценарієм Фонд передбачає, що не тільки прийняті урядами країн заходи щодо стримування пандемії виявляться вдалими, але й також – зусилля щодо запобігання масових банкрутств компаній. Що не буде довготривалої втрати робочих місць і масштабних проблем фінсектору, в тому числі – великої кількості проблемних кредитів", - заявив він.

У 2021 році повного відновлення світової економіки не відбудеться і сукупні втрати можуть скласти 9 трильйонів доларів.

"У випадку, якщо все це відбудеться у 2021 році, МВФ прогнозує глобальне зростання економіки у 2021 в розмірі 5,8%. Для багатьох країн — це відновлення буде лише частковим. Через те, що буде неповне відновлення у 2021 році, сукупні втрати світового ВВП за 2020-2021 роки від пандемії можуть скласти близько 9 трлн доларів. Це більше, ніж економіка Японії та ФРН, разом узяті", - пояснив Рашкован і додав, що наслідки пандемії будуть в економіці відчуватися ще найближчі чотири роки.

"Керівництво МВФ сказало, що ефект кризи буде відчуватися до 2025 року, не менше. І це за базовим сценарієм. Менш оптимістичний – якщо пандемію не вдасться стримати у другому півріччі 2020 – глобальна економіка може знизитися на 6%. А в разі переходу шоку від пандемії на 2021 рік, падіння економіки може досягти ще 8%", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ООН спрогнозували зубожіння пів мільярда людей через пандемію.