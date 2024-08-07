Как наконец-то выспаться? Причины бессонницы, симптомы и секреты крепкого сна
Бессонница - это ужасно, потому что эта проблема разрушает жизнь, все ее стороны. У затруднений со сном может быть много причин, но всегда плохие последствия. Вы готовы разобраться, почему у вас возникли проблемы со сном и что делать в этом случае?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку экспертных советов от британских специалистов-сомнологов с ресурса Sleep Matters Club.
Причины бессонницы
Хотя все мы разные, исследования показали четкую картину того, как потеря сна становится хронической и развивается бессонница. Этот процесс проходит через три этапа.
Во-первых, один человек может быть более склонен к трудностям со сном, чем другие. Он может быть от природы более тревожным или иметь проблемы с отключением на ночь.
Во-вторых, обычно есть также нечто вызывающее эпизод бессонницы. Это может быть период эмоционального стресса, как, например, потеря близкого человека или развод, или внезапное изменение окружающей обстановки.
В-третьих, в результате плохого сна развиваются привычки, направленные на преодоление последствий потери сна, но они усугубляют проблему.
Симптомы бессонницы
Вот какие наиболее распространенные симптомы бессонницы:
- Вам тяжело уснуть.
- Вы долго лежите без сна ночью.
- Вы просыпаетесь несколько раз за ночь.
- Вы просыпаетесь рано утром и не можете снова заснуть.
- Вы не чувствуете себя отдохнувшим, когда просыпаетесь.
- Вы не можете заснуть днем, несмотря на усталость.
- Вы испытываете усталость и раздражительность в течение дня и испытываете трудности с концентрацией.
- Вы не можете легко запоминать вещи.
Эти симптомы очень часто возникают время от времени, и это не влечет за собой долгих проблем. Однако длительные проблемі со сном могут привести к психическим проблемам, таким как депрессия или тревога.
7 способов преодолеть бессонницу
Попробуйте когнитивно-поведенческую терапию. КПТ - это проверенный метод заново научиться спать. Терапия помогает понять, какие проблемы влияют на вас и ваш сон.
Попробуйте расслабление при бессоннице. Бессонница часто связана с чувством тревоги. Если вы часто беспокоитесь о чем-либо, нужно решить эти вопросы и оставить их в стороне, когда ложитесь спать. Попробуйте следующие методы расслабления:
- Дыхательные упражнения.
- Осознанность.
- Техники медитации и йоги.
- Управляемая визуализация.
Остерегайтесь синего света. Искусственный свет, светодиоды, люминесцентные лампы и лампы накаливания заставляют мозг думать, что сейчас день. Ваше тело захочет подготовиться ко дню, производя гормон кортизол, что нежелательно перед сном!
Избегайте кофеина, если это возможно. Избегайте чего-либо с кофеином после 14:00. Кофеин остается в организме до 8 часов.
Избегайте алкоголя. Алкоголь действует как седатив, заставляя ваше тело и разум пропускать важный этап циркадного ритма, что приводит к плохому ночному сну.
Спросите совета у врача. Ваш врач является наиболее квалифицированным источником советов по бессоннице. Если вам тяжело самостоятельно справиться с бессонницей, врач может порекомендовать альтернативные методы для хорошего ночного отдыха.
Упражняйте хорошую гигиену сна. Это - лучший способ начать свой путь к лучшему ночному отдыху. Этот термин касается набора практик и привычек:
- Постоянный график сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные, чтобы регулировать внутренние часы тела.
- Создание расслабляющего обряда перед сном. Такие действия как, например принятие теплой ванны, чтение книги или глубокие дыхательные упражнения, может помочь подготовить тело ко сну.
- Комфортная среда для сна. Тихая, темная и прохладная комната с удобной кроватью и матрасом способствует лучшему сну.
- Регулярные упражнения. Регулярная физическая активность способствует лучшему сну, но важно избегать упражнений слишком близко ко сну.
Ранее мы уже писали, что есть три простых шага, которые помогут вам "сладко" заснуть и наконец отоспаться.
Читайте также, какие вещи положить под подушку для привлечения успеха и счастья.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.