"Эффект Пигмалиона". Психолог назвал два условия, которые позволят достичь успеха в любом деле

Что такое эффект Пигмалиона

Это психологический феномен, которые заключается в том, что ожидания лицом осуществления пророчества во многом определяют характер его действий и интерпретацию реакций окружающих, что провоцирует самовоплощение пророчества.

Американский психолог Роберт Розенталь назвал это явление "эффектом Пигмалиона", проводя параллель с этим персонажем древнегреческой мифологии, который желал, чтобы созданная им статуя ожила и это действительно произошло.

Как использовать этот эффект, чтобы достичь успеха

Доктор философии и психолог Марк Треверс считает, что нужны всего два условия для достижения успеха.

Сила собственных убеждений

Важно помнить, что заниженные ожидания, как со стороны окружения, так и со стороны самого человека - могут привести к неудачам. Наши убеждения относительно собственного потенциала могут непосредственно влиять на действия, которые ведут к результату.

Первый шаг к использованию "эффекта Пигмалиона" - это установление высоких, но реалистичных целей. Высокие ожидания мотивируют, добавляют решимости и стойкости. Они заставляют выходить из зоны комфорта и достигать результатов, которые казались ранее недостижимыми.

И ключевую роль здесь играет убеждение, что способности и интеллект можно развивать через обучение и настойчивость - то есть, дать себе установку на рост.

Но есть и другой подход - это "фиксированное мышление", которое трактует способности как нечто врожденное и неизменное. Такие люди избегают трудностей, потому что боятся неудачи или считают, что не способны к совершенствованию.

Человек с установкой на рост никогда не скажет: "У меня ничего не получается", потому что его путь: "Я могу стать лучше, если буду практиковаться и прилагать усилия".

Фактически "эффект Пигмалиона" укрепляет веру в способность достичь успеха, а установка на рост стимулирует принимать вызовы, учиться на ошибках и постоянно совершенствоваться.

Ценность цели

Вторая часть успеха, по словам психолога, это осознание ценности того, что вы делаете. Когда человек понимает, зачем ему нужна та или иная цель, его мотивация растет. И это влияет также на то, как это воспринимают окружающие.

Американский психолог Жаклин Экклз разработала теорию "ожидание-ценность", согласно которой на нашу мотивацию влияют два фактора: ожидание успеха и ценность результата.

Другими словами, мы с большей вероятностью будем стремиться к цели, если верим в возможность ее достижения и если результат для нас действительно важен.

Как себя проверить

Чтобы применить это практически, начните с размышлений над задачами или целями, над которыми вы работаете. Спросите себя:

Насколько сильно я верю, что смогу достичь успеха? Кажется ли мне эта цель достижимой?

Насколько важна для меня эта цель? Достаточно ли я заинтересован в этой цели, чтобы пройти процесс?

Если вы не уверены в своих силах, вы должны работать над формированием этой веры, устанавливая меньшие, более достижимые цели, которые постепенно усложняются.

Это усилит вашу самоэффективность - веру в то, что вы можете добиться успеха. По мере роста вашей уверенности появится и ваша мотивация.

Далее стоит сосредоточиться на ценности цели. Ценность, которую вы придаете своим целям, определяет, сколько усилий и настойчивости вы готовы вложить в их достижение.

Например, если ваша цель - начать бизнес, это может касаться не только финансового успеха - это может касаться создания чего-то, что отражает ваше творчество, или влияния на ваше сообщество.

Когда вы связываетесь с личным значением вашей цели, процесс становится гораздо более полезным и вдохновляющим. Это гарантирует, что вы будете оставаться вовлеченными и дисциплинированными, даже когда дела становятся трудными.

Что это нужно делать

Когда вы работаете над тем, чтобы использовать эффект Пигмалиона для своего развития, помните, что успех зависит не только от внешних ожиданий, но и от убеждений, которых вы придерживаетесь в отношении себя.

Один мощный способ повысить свой потенциал - это четко определить, чего вы хотите, а затем намеренно визуализировать свой успех каждый день.

Уделите несколько минут каждое утро, чтобы представить, как достигаете своих самых больших целей. Эта простая практика может изменить ваше мышление и согласовать ваши действия с вашими стремлениями.

Не менее важно праздновать маленькие победы на этом пути. Не ждите больших достижений, чтобы признать свой прогресс.