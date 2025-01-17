"Эффект Пигмалиона". Психолог назвал два условия, которые позволят достичь успеха в любом деле

Стать успешным человеком - желание каждого. И с детства мы слышим слова, что нужно верить в свой успех. Сначала нам это говорят родители и учителя, впоследствии - руководители на работе. И это со временем программирует наше мышление, заставляет его работать лучше, стремиться к большему. Это и есть "эффект Пигмалиона".
Как этот эффект позволяет нам достичь успеха в любом деле и что советует психолог для этого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Forbes.
Это психологический феномен, которые заключается в том, что ожидания лицом осуществления пророчества во многом определяют характер его действий и интерпретацию реакций окружающих, что провоцирует самовоплощение пророчества.
Американский психолог Роберт Розенталь назвал это явление "эффектом Пигмалиона", проводя параллель с этим персонажем древнегреческой мифологии, который желал, чтобы созданная им статуя ожила и это действительно произошло.
Доктор философии и психолог Марк Треверс считает, что нужны всего два условия для достижения успеха.
Сила собственных убеждений
Важно помнить, что заниженные ожидания, как со стороны окружения, так и со стороны самого человека - могут привести к неудачам. Наши убеждения относительно собственного потенциала могут непосредственно влиять на действия, которые ведут к результату.
Первый шаг к использованию "эффекта Пигмалиона" - это установление высоких, но реалистичных целей. Высокие ожидания мотивируют, добавляют решимости и стойкости. Они заставляют выходить из зоны комфорта и достигать результатов, которые казались ранее недостижимыми.
И ключевую роль здесь играет убеждение, что способности и интеллект можно развивать через обучение и настойчивость - то есть, дать себе установку на рост.
Но есть и другой подход - это "фиксированное мышление", которое трактует способности как нечто врожденное и неизменное. Такие люди избегают трудностей, потому что боятся неудачи или считают, что не способны к совершенствованию.
Человек с установкой на рост никогда не скажет: "У меня ничего не получается", потому что его путь: "Я могу стать лучше, если буду практиковаться и прилагать усилия".
Фактически "эффект Пигмалиона" укрепляет веру в способность достичь успеха, а установка на рост стимулирует принимать вызовы, учиться на ошибках и постоянно совершенствоваться.
Ценность цели
Вторая часть успеха, по словам психолога, это осознание ценности того, что вы делаете. Когда человек понимает, зачем ему нужна та или иная цель, его мотивация растет. И это влияет также на то, как это воспринимают окружающие.
Американский психолог Жаклин Экклз разработала теорию "ожидание-ценность", согласно которой на нашу мотивацию влияют два фактора: ожидание успеха и ценность результата.
Другими словами, мы с большей вероятностью будем стремиться к цели, если верим в возможность ее достижения и если результат для нас действительно важен.
Чтобы применить это практически, начните с размышлений над задачами или целями, над которыми вы работаете. Спросите себя:
Если вы не уверены в своих силах, вы должны работать над формированием этой веры, устанавливая меньшие, более достижимые цели, которые постепенно усложняются.
Это усилит вашу самоэффективность - веру в то, что вы можете добиться успеха. По мере роста вашей уверенности появится и ваша мотивация.
Далее стоит сосредоточиться на ценности цели. Ценность, которую вы придаете своим целям, определяет, сколько усилий и настойчивости вы готовы вложить в их достижение.
Например, если ваша цель - начать бизнес, это может касаться не только финансового успеха - это может касаться создания чего-то, что отражает ваше творчество, или влияния на ваше сообщество.
Когда вы связываетесь с личным значением вашей цели, процесс становится гораздо более полезным и вдохновляющим. Это гарантирует, что вы будете оставаться вовлеченными и дисциплинированными, даже когда дела становятся трудными.
Когда вы работаете над тем, чтобы использовать эффект Пигмалиона для своего развития, помните, что успех зависит не только от внешних ожиданий, но и от убеждений, которых вы придерживаетесь в отношении себя.
Один мощный способ повысить свой потенциал - это четко определить, чего вы хотите, а затем намеренно визуализировать свой успех каждый день.
Уделите несколько минут каждое утро, чтобы представить, как достигаете своих самых больших целей. Эта простая практика может изменить ваше мышление и согласовать ваши действия с вашими стремлениями.
Не менее важно праздновать маленькие победы на этом пути. Не ждите больших достижений, чтобы признать свой прогресс.
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