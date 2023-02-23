"Есть 2 типа поведения": Анита Луценко рассказала, нужно ли взвешиваться каждый день

Постоянное взвешивание

По ее словам, есть 2 типа поведения в плане похудения и изменения формы тела.

Первый тип - это люди, которые постоянно взвешиваются, прям ежедневно. Однако из-за отсутствия результатов происходит эмоциональное напряжение и стресс.

Луценко говорит, что после этого человек разочаровывается и хочет перестать худеть.

Далее он захочет найти "чудо-таблетки", чаи и обертывания, попробовать интервальное голодование, разнообразные диеты и "диетические сладости".

"При этом действия по самим привычкам питания - ситуативные, экстренные, поиск тренировок, которые сожгут 500 ккал за 10 мин и т. д." - говорит тренер.

Работа над телом

Второй тип - планомерная работа. К этому типу относятся люди, работающие над своими пищевыми привычками и производящие новые.

Фитнес-тренер говорит, что такие люди делают акцент на тренировке и регулярности. Вес они часто не проверяют, ведь для них он не является мерилом достижений.

"Есть другие компоненты: настроение, уверенность, чувство системы, упругость тела, снижение объемов и ощущения по отражению в зеркале, снижение эмоционального напряжения", - написала Анита Лученко.

В частности, люди просто настраиваются на долгую работу над своим телом, что плавно переходит в привычный образ жизни.