"Есть 2 типа поведения": Анита Луценко рассказала, нужно ли взвешиваться каждый день

Во время похудения люди стараюсь ежедневно взвешиваться, чтобы заметить результат. Однако это только мешает достичь желаемого результата.
Об этом рассказала фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Instagram.
По ее словам, есть 2 типа поведения в плане похудения и изменения формы тела.
Первый тип - это люди, которые постоянно взвешиваются, прям ежедневно. Однако из-за отсутствия результатов происходит эмоциональное напряжение и стресс.
Луценко говорит, что после этого человек разочаровывается и хочет перестать худеть.
Далее он захочет найти "чудо-таблетки", чаи и обертывания, попробовать интервальное голодование, разнообразные диеты и "диетические сладости".
"При этом действия по самим привычкам питания - ситуативные, экстренные, поиск тренировок, которые сожгут 500 ккал за 10 мин и т. д." - говорит тренер.
Второй тип - планомерная работа. К этому типу относятся люди, работающие над своими пищевыми привычками и производящие новые.
Фитнес-тренер говорит, что такие люди делают акцент на тренировке и регулярности. Вес они часто не проверяют, ведь для них он не является мерилом достижений.
"Есть другие компоненты: настроение, уверенность, чувство системы, упругость тела, снижение объемов и ощущения по отражению в зеркале, снижение эмоционального напряжения", - написала Анита Лученко.
В частности, люди просто настраиваются на долгую работу над своим телом, что плавно переходит в привычный образ жизни.
Ранее мы сообщали, какие продукты мешают похудеть после 40 лет.
Также мы писали, действительно ли работают "чудо-чаи" для похудения.