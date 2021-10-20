Дзідзьо вперше розповів про стосунки з колишньою дружиною після розлучення

Виконавець розповів, що вони зі Славою залишилися в дружніх стосунках. Співак періодично дзвонить їй, адже ще залишилися невирішені питання.

"Так, я підтримую дружнє спілкування зі своєю екс-дружиною. Так, я дзвоню їй. У нас ще дуже багато справ, які треба доопрацювати", - поділився Михайло Хома (справжнє ім'я артиста).

До речі, за словами Дзідзьо, він і не сварився зі своєю екс-дружиною. Вони мирно все вирішили. А про їх розлучення в ЗМІ "пустили" багато пліток.

"Я ніколи з нею і не сварився, просто деякі люди розкрутили з цього, тому що їм так було вигідно. Запросили Славу, щоб вона там наговорила і прокоментувала, то що не треба. Це нечесні люди", - розповів Дзідзьо.

Нагадаємо, що відносини пари тривали близько 20 років. Їх роман почався ще під час навчання в Київському університеті культури в Києві, потім пара разом виступала на різних заходах, що тільки згуртувало молодих. У квітні 2021 року пара розлучилася.

Дзідзьо і Слава розлучилися після 20 років відносин (lb.ua)