Дзідзьо показав розкішну квартиру, заодно натякнувши на возз'єднання з колишньою дружиною

"Два роки тому я купив надзвичайно-красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори і мій улюблений захід. Коли шукав, то перебрав багато варіантів, хотів поєднати працювати в Києві і жити серед природи", - написав артист під фото.

Житловий комплекс, де живе співак, розташований в елітному районі під Києвом в селі Підгірці. Поруч - озеро, мальовнича природа і свіже повітря.

Відзначимо, що вартість житла в такому комплексі варіюється від 2,13 млн грн за однокімнатну квартиру, і від 5,07 млн грн за трикімнатну.

Колишня дружина Дзідзьо не втрималася і прокоментувала фото екс-чоловіка.

"Я закохалася в це місце з першого погляду. Спасибі, Михайло, що здійснив мою мрію", - написала SLAVIA.

Своєю чергою Дзідзьо відповів, що їй "це місце їй дуже пасує".

А фоловери вирішили, що пара не те що зійшлася знову, але ніколи і не розлучалася.

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Що відомо про скандальне розлучення DZIDZIO і SLAVIA

Ярослава Притула і Михайло Хома у квітні 2021-го року ошелешили заявою, що розлучаються. Вони були разом двадцять років разом, а в офіційному шлюбі - з 2013 року.

Пізніше Ярослава заявила, що чоловік часто пропадав на роботі і в той самий час не дозволяв їй розвиватися, як співачці.