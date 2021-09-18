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Дзідзьо купив величезну квартиру з видом на озеро для екс-дружини: "знову разом?"

Автор: Володимир Костирін

Популярний артист і шоумен, детектив шоу "Маска" Дзідзьо купив колишній дружині - співачці Славії - шикарну нерухомість. У мережі навіть припустили, що зіркове подружжя планує зійтися, аби знову бути разом.

Сам же Михайло Хома запевнив журналістів програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна", що хоч у них з екс-дружиною гарні й теплі стосунки, але возз’єднуватися як пара, вони не планують.

"Зараз я сам, насправді ми один одного любим, поважаєм і це є основне. Не тому шо це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду", - сказав співак.

За його словами, це "це дуже красива квартира".

"Виходиш - і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі", - розкрив подробиці лідер DZIDZIO.

Разом з тим Михайло сказав, що до оголених фотографій, які Славія почала виставляти нещодавно, ставиться неоднозначно.

"Я завжди казав: "Я би робив по-інакшому". Але це її життя, і вона має право робити як хоче", - поділився артист.

Славія не соромиться ділитися відвертими знімками (фото: instagram.com/slavia_official)

Нагадаємо, раніше Дзідзьо показав розкішну квартиру, заодно натякнувши на возз'єднання з колишньою дружиною.

Також ми писали про те, що співачка SLAVIA розповіла, як проходить процес розірвання шлюбу з Дзідзьо.

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DZIDZIOДзидзьо