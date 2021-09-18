Дзідзьо купив величезну квартиру з видом на озеро для екс-дружини: "знову разом?"

"Зараз я сам, насправді ми один одного любим, поважаєм і це є основне. Не тому шо це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду", - сказав співак.

За його словами, це "це дуже красива квартира".

"Виходиш - і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі", - розкрив подробиці лідер DZIDZIO.

Разом з тим Михайло сказав, що до оголених фотографій, які Славія почала виставляти нещодавно, ставиться неоднозначно.

"Я завжди казав: "Я би робив по-інакшому". Але це її життя, і вона має право робити як хоче", - поділився артист.

Славія не соромиться ділитися відвертими знімками (фото: instagram.com/slavia_official)