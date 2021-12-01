DZIDZIO розповів про смерть рідної людини
DZIDZIO поділився скорботними спогадами про втрату свого батька Степана Олексійовича через хворобу, якого дуже сильно любив і пишався ним. Залишився майбутній заслужений артист України без батька, ще будучи дитиною, в 13-річному віці.
Про це співак відверто висловився в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Михайло Хома зазначив, що про батька він зберіг дуже приємну пам'ять.
"Я долі і життю хочу подякувати, Богові, за те, що в мене був такий прекрасний тато, Степан. Він помер у 37 років. Він був для мене надзвичайним авторитетом. Я його любив до безтями", - розповів DZIDZIO.
Артист пам'ятає, що батько в молодому віці був дуже наполегливий, працював зоотехніком - ветеринаром. І його, як дуже прогресивного чоловіка, в селі любили, й люди обрали головою колгоспу, хоча сам він був не з Новояворівська (народився Михайло в селищі Бортники під Львовом).
Михайло Хома (DZIDZIO) в дитинстві (фото :instagram.com/dzidzio)
"Я пишався ним і чекав найбільше тих моментів, коли він приїжджав додому незаплановано. І ми їхали кудись на гриби або на рибалку. Це мої найкращі моменти мого життя", - говорить Дзідзьо.
Співак зізнався, що дитиною не міг тоді зрозуміти, чому батько його покинув, і навіть "розбирався зі своїми образами" через смерть батька.
"Він помер через те, що застудив в голову. Позаду нерв застудився, і не знали, що відбувається. І такі бідні часи були... Я пам'ятаю, він просто терпів тиждень головний біль. І ми перед 8 березня його відвезли вже в лікарню", - розповідає знаменитість.
Михайло Хома разом з батьком на архівному знімку (фото: instagram.com/dzidzio)
Тоді його мама, Галина Яківна, мала поїхати з батьком до Львівської лікарні та бути тиждень з ним.
"І тут маму привозять, приносять на руках, заносять до хати. Я все зрозумів. Важкий момент був дуже", - з гіркотою згадує Дзідзьо.
Батька поховали в 1997 році в селі, де він народився.
"І коли ми приїхали назад в Новояворівськ, я навіть в тому будинку не міг бути. Я не розумів - якась велика пустота, в нікуди, куди я йду, з ким я йду, хто за мене відповідає?..
...Я пам'ятаю в той момент я мало не тріснув від болю. Думав, я зараз так напружу голову, що вона трісне - хай ліпше трісне, бо я не можу зрозуміти, що далі", - ділиться артист важкими емоціями.
Дзідзьо додав, що його мама тоді теж не могла дати собі ради після смерті чоловіка, тому що "тоді дуже бідні часи були, це 90-ті роки".
"Ви уявіть, мама двох дітей мала. Треба було якось виховувати, дати освіту. Я тоді їздив до Львова на навчання в музичне училище", - розповідає артист.
Так, щоб допомагати дітям - Михайлу з сестрою, його мама поїхала за кордон на заробітки.
Михайло Хома (DZIDZIO) з мамою Галиною Яківною (фото: instagram.com/dzidzio)
"Тому зараз я тільки хочу подякувати, що в мене такі гарні батьки, що допомогли мені. Інакшого варіанту не могло бути. Я собі малював, що може краще мама б не їхала... але я за ті гроші вивчився, і їздив, і їв", - каже Хома.
Також артист зізнався, що в хлоп'ячому віці дуже сильно переживав той факт, що був змушений рости далі без батьків.
Михайло Хома (DZIDZIO) у шкільні роки (фото :instagram.com/dzidzio)
"Я дивився на інших дітей - у них є мама, у них є тато. Тато кличе - давай за кермо вчитися їздити, мама кличе - давай стине їсти. А мене ніхто не кличе ані за кермо сідати, ані їсти додому...
І я дитиною раз пам'ятаю: їхав на ровері, впав у лісі, і говорив: "Господи, а де моя мама, де мій тато?" Я не міг це зрозуміти, і мені ніхто не пояснював", - сказав Дзідзьо.
Відео: DZIDZIO поділився спогадами про смерть батька
Нагадаємо, раніше DZIDZIO розповів, як хотів врятувати дитині життя, але став жертвою шахраїв, які розвели артиста на велику суму грошей.
Також ми писали, що нещодавно DZIDZIO розкрив несподівану правду про стосунки з дружиною зараз.