DZIDZIO розповів про смерть рідної людини

DZIDZIO поділився скорботними спогадами про втрату свого батька Степана Олексійовича через хворобу, якого дуже сильно любив і пишався ним. Залишився майбутній заслужений артист України без батька, ще будучи дитиною, в 13-річному віці.

Про це співак відверто висловився в інтерв'ю в програмі " Зірковий шлях " на каналі "Україна".

Михайло Хома зазначив, що про батька він зберіг дуже приємну пам'ять.

"Я долі і життю хочу подякувати, Богові, за те, що в мене був такий прекрасний тато, Степан. Він помер у 37 років. Він був для мене надзвичайним авторитетом. Я його любив до безтями", - розповів DZIDZIO.

Артист пам'ятає, що батько в молодому віці був дуже наполегливий, працював зоотехніком - ветеринаром. І його, як дуже прогресивного чоловіка, в селі любили, й люди обрали головою колгоспу, хоча сам він був не з Новояворівська (народився Михайло в селищі Бортники під Львовом).

Михайло Хома (DZIDZIO) в дитинстві (фото :instagram.com/dzidzio)

"Я пишався ним і чекав найбільше тих моментів, коли він приїжджав додому незаплановано. І ми їхали кудись на гриби або на рибалку. Це мої найкращі моменти мого життя", - говорить Дзідзьо.

Співак зізнався, що дитиною не міг тоді зрозуміти, чому батько його покинув, і навіть "розбирався зі своїми образами" через смерть батька.

"Він помер через те, що застудив в голову. Позаду нерв застудився, і не знали, що відбувається. І такі бідні часи були... Я пам'ятаю, він просто терпів тиждень головний біль. І ми перед 8 березня його відвезли вже в лікарню", - розповідає знаменитість.

Михайло Хома разом з батьком на архівному знімку (фото: instagram.com/dzidzio)

Тоді його мама, Галина Яківна, мала поїхати з батьком до Львівської лікарні та бути тиждень з ним.

"І тут маму привозять, приносять на руках, заносять до хати. Я все зрозумів. Важкий момент був дуже", - з гіркотою згадує Дзідзьо.

Батька поховали в 1997 році в селі, де він народився.

"І коли ми приїхали назад в Новояворівськ, я навіть в тому будинку не міг бути. Я не розумів - якась велика пустота, в нікуди, куди я йду, з ким я йду, хто за мене відповідає?..

...Я пам'ятаю в той момент я мало не тріснув від болю. Думав, я зараз так напружу голову, що вона трісне - хай ліпше трісне, бо я не можу зрозуміти, що далі", - ділиться артист важкими емоціями.

Дзідзьо додав, що його мама тоді теж не могла дати собі ради після смерті чоловіка, тому що "тоді дуже бідні часи були, це 90-ті роки".

"Ви уявіть, мама двох дітей мала. Треба було якось виховувати, дати освіту. Я тоді їздив до Львова на навчання в музичне училище", - розповідає артист.

Так, щоб допомагати дітям - Михайлу з сестрою, його мама поїхала за кордон на заробітки.

Михайло Хома (DZIDZIO) з мамою Галиною Яківною (фото: instagram.com/dzidzio)

"Тому зараз я тільки хочу подякувати, що в мене такі гарні батьки, що допомогли мені. Інакшого варіанту не могло бути. Я собі малював, що може краще мама б не їхала... але я за ті гроші вивчився, і їздив, і їв", - каже Хома.

Також артист зізнався, що в хлоп'ячому віці дуже сильно переживав той факт, що був змушений рости далі без батьків.

Михайло Хома (DZIDZIO) у шкільні роки (фото :instagram.com/dzidzio)

"Я дивився на інших дітей - у них є мама, у них є тато. Тато кличе - давай за кермо вчитися їздити, мама кличе - давай стине їсти. А мене ніхто не кличе ані за кермо сідати, ані їсти додому...

І я дитиною раз пам'ятаю: їхав на ровері, впав у лісі, і говорив: "Господи, а де моя мама, де мій тато?" Я не міг це зрозуміти, і мені ніхто не пояснював", - сказав Дзідзьо.

Відео: DZIDZIO поділився спогадами про смерть батька