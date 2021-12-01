DZIDZIO рассказал про смерть родного человека

DZIDZIO поделился горестными воспоминаниями об утрате своего отца Степана Алексеевича из-за болезни, которого очень сильно любил и гордился им. Остался будущий заслуженный артист Украины без родителя, еще будучи ребенком, в 13-летнем возрасте.

Об этом певец откровенно высказался в интервью в программе " Зірковий шлях " на канале "Украина".

Михаил Хома отметил, что об отце он сохранил очень приятную память.

"Я судьбу и жизнь хочу поблагодарить, Бога, за то, что у меня был такой прекрасный папа, Степан. Он скончался в 37 лет. Он был для меня удивительным авторитетом. Я его любил до безумия", - рассказал DZIDZIO.

Артист помнит, что отец в молодом возрасте был очень настойчив, работал зоотехником - ветеринаром. И его, как очень прогрессивного человека, в селе любили, и люди выбрали главой колхоза, хотя сам он был не из Новояворовска (родился Михаил в поселке Бортники под Львовом).

Михаил Хома (DZIDZIO) в детстве (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я гордился им и ждал больше всего те моменты, когда он приезжал домой незапланированно. И мы ехали куда-нибудь на грибы или на рыбалку. Это мои самые лучшие моменты моей жизни", - говорит Дзидзьо.

Певец признался, что ребенком не мог тогда понять, почему отец его покинул, и даже "разбирался со своими обидами" из-за смерти родителя.

"Он умер из-за того, что простудил в голову. Позади нерв простудился, и не знали, что происходит. И такие бедные времена были... Я помню, он просто терпел неделю головную боль. И мы перед 8 марта его увезли уже в больницу", - рассказывает знаменитость.

Михаил Хома вместе с отцом на архивном снимке (фото: instagram.com/dzidzio)

Тогда его мама, Галина Яковлевна, должна была поехать с отцом во львовскую больницу и быть неделю с ним.

"И тут маму привозят, приносят на руках, заносят в дом. Я все понял. Трудный момент был очень", - с горечью вспоминает Дзидзьо.

Отца похоронили в 1997 году в селе, где он родился.

"И когда мы приехали обратно в Новояворовск, я даже в том доме не мог быть. Я не понимал - какая-то большая пустота, в никуда, куда я иду, с кем я иду, кто за меня отвечает?..

...Я помню в тот момент я чуть не треснул от боли. Думал: я сейчас так напрягу голову, что она треснет - пусть лучше треснет, потому что я не могу понять, что дальше", - делится артист тяжелыми эмоциями.

Дзидзьо добавил, что его мама тогда тоже не могла справиться после смерти мужа, потому что "тогда очень бедные времена были, это 90-е годы".

"Вы представьте, мама двоих детей имела. Надо было как-то воспитывать, дать образование. Я тогда ездил во Львов на учебу в музыкальное училище", - рассказывает артист.

Так, чтобы помогать детям - Михаилу с сестрой, его мама уехала за границу на заработки.

Михаил Хома (DZIDZIO) с мамой Галиной Яковлевной (фото: instagram.com/dzidzio)

"Поэтому сейчас я только хочу поблагодарить, что у меня такие хорошие родители, что помогли мне. Иного варианта не могло быть. Я себе рисовал, что может лучше мама бы не ехала... но я за те деньги выучился, и ездил, и ел", - говорит Хома.

Также артист признался, что в мальчишеском возрасте очень сильно переживал тот факт, что был вынужден расти дальше без родителей.

Михаил Хома (DZIDZIO) в школьные годы (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я смотрел на других детей - у них есть мама, у них есть папа. Папа зовет - давай за руль учиться ездить, мама зовет - давай стынет кушать. А меня никто не зовет ни за руль садиться, ни есть домой...

И я ребенком раз помню: ехал на ровере, упал в лесу, и говорил: "Господи, а где моя мама, где мой папа?" Я не мог это понять, и мне никто не объяснял", - сказал Дзидзьо.

Видео: DZIDZIO поделился воспоминаниями о смерти отца