DZIDZIO "відкупився" від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)

Виявляється, наприкінці літа Михайло Хома придбав екс-дружині розкішну квартиру площею 150 квадратних метрів.

Апартаменти в модному комплексі бізнес-класу розташовані на 10-му кілометрі Новообухівського шосе, в 15 хвилинах від Києва.

Вартість квартири, загальним метражем як у Славії, становить понад шість мільйонів гривень.

На території ЖК є озеро з біговими доріжками і модним ландшафтним дизайном.

Квартири оснащені кранами з артезіанською водою. А за безпекою комплексу стежить приватна охоронна компанія.

Ось так виглядає ЖК, в якому буде жити Славія (фото: instagram.com/park.lake.city)

"Я ще не почала ремонт, поки роблю дизайн проекту. І мене радує, що цей дизайн майже готовий, перш ніж братися вже все повинно бути точно готово. Планую нові штучки, які потребують продумування: плінтуса прихованого монтажу, двері прихованого монтажу і вінілове покриття", - ділиться планами на ремонт Славія.

Тепер артистка запевняє, що ніяких судових справ з екс-чоловіком не існує.

"Ні, судових справ немає, у нас все добре, все мирно", - зазначила співачка.

Тому майновий конфлікт з DZIDZIO, ймовірно, вичерпаний.