Джей Ло показала интересный и откровенный лук (фото)

Дженнифер Лопес показала новый образ

За последнее время Дженнифер очень полюбила фотографироваться в новых образах напротив зеркала, что позволяет ей показать свой наряд с разных ракурсов и продемонстрировать фигуру.

Крайний образ, который показала певица, довольно откровенный и роскошный, ведь это комбинезон с открытой спиной, который показывает, насколько подкачанное тело имеет Лопес.

Комбинезон имеет невероятно красивый цвет морской волны и интересный материал, будто сверкающий при освещении. Он имеет завязки на шее и полностью закрывает бюст и подчеркивает талию.

А вот спина полностью открыта, но это исправимо благодаря накидке, которую Лопес также продемонстрировала на фотографиях.

Дженнифер Лопес предстала в откровенных одеждах (фото: instagram.com/jlo)

Свой интересный образ женщина дополнила не только накидкой такого же цвета, как и комбинезон, но и черной кожаной бейсболкой, придающей образу смелости. Также Дженнифер надела на шею довольно массивную цепочку с кулонами в виде часов. А еще артистка надела несколько колечков на обе руки.

Лопес сделала одну из своих любимых причесок - слегка накрутила локоны и оставила волосы распущенными. Но на этот раз макияж звезды слегка отличается от обычного, ведь Джей Ло подняла глаза черным карандашом, позволяющим ее макияжу быть более выразительным. Однако губы она накрасила чудесной помадой.

Дженнифер Лопес предстала в откровенных одеждах (фото: instagram.com/jlo)