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Джей Ло показала стильный зимний образ (фото)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес часто очаровывает своими образами, поскольку умеет хорошо сочетать одежду, даже если вещи из разных стилей.

О новом образе певицы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Дженнифер Лопес показала интересный зимний образ

Дженнифер Лопес считается одной из самых красивых женщин в мире, с которой берут пример и молодые девушки и женщины постарше. Все потому, что артистка следит за собой и демонстрирует, насколько важно быть в форме в любом возрасте.

Каждый новый образ Дженнифер не только покоряет своей красотой, но и умением хорошо сложить лук.

Поскольку в жизни Лопес происходит много светских событий, благодаря которым она может наряжаться и показывать свою красоту и вкус.

В общем, женщина предстает перед камерами в роскошных платьях и ярких образах, которые часто становятся трендами и примером для других.

Но на этот раз Дженнифер продемонстрировала интересный зимний образ, который очень удачно соединила с аксессуарами и макияжем.

Дженнифер Лопес показала новый зимний образ (фото: instagram.com/jlo)

Артистка надела серый свитер с бежевой курткой и дополнила свой лук солнцезащитными очками с серым отливом, серьгами с прозрачным камнем и собрала волосы в пучок позади затылка.

Также Дженнифер ярко накрасила губы блеском нюдового оттенка. Именно благодаря глянцевому покрытию ее губы выделяются на фоне пастельных тонов одежды.

Фото в этом образе Джей Ло показала в своем Instagram, женщина выложила фото зеркало и выглядела очень радостной.

Дженнифер Лопес показала новый зимний образ (фото: instagram.com/jlo)

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Дженнифер ЛопесМодные тренды