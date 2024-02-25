Джей Ло показала стильный зимний образ (фото)

Дженнифер Лопес часто очаровывает своими образами, поскольку умеет хорошо сочетать одежду, даже если вещи из разных стилей.
О новом образе певицы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Дженнифер Лопес считается одной из самых красивых женщин в мире, с которой берут пример и молодые девушки и женщины постарше. Все потому, что артистка следит за собой и демонстрирует, насколько важно быть в форме в любом возрасте.
Каждый новый образ Дженнифер не только покоряет своей красотой, но и умением хорошо сложить лук.
Поскольку в жизни Лопес происходит много светских событий, благодаря которым она может наряжаться и показывать свою красоту и вкус.
В общем, женщина предстает перед камерами в роскошных платьях и ярких образах, которые часто становятся трендами и примером для других.
Но на этот раз Дженнифер продемонстрировала интересный зимний образ, который очень удачно соединила с аксессуарами и макияжем.
Дженнифер Лопес показала новый зимний образ (фото: instagram.com/jlo)
Артистка надела серый свитер с бежевой курткой и дополнила свой лук солнцезащитными очками с серым отливом, серьгами с прозрачным камнем и собрала волосы в пучок позади затылка.
Также Дженнифер ярко накрасила губы блеском нюдового оттенка. Именно благодаря глянцевому покрытию ее губы выделяются на фоне пастельных тонов одежды.
Фото в этом образе Джей Ло показала в своем Instagram, женщина выложила фото зеркало и выглядела очень радостной.
Дженнифер Лопес показала новый зимний образ (фото: instagram.com/jlo)
Раньше мы рассказывали, как Джей Ло показала обольстительные образы в новой фотосессии.
Также читайте наш материал о том, что Джей Ло показала интересный и откровенный лук.