Джей Ло показала идеальную фигуру в откровенных нарядах в клипе украинской режиссерки (видео)

Дженнифер Лопес снялась в клипе Тани Муиньо

Украинский режиссерка Таня Муиньо продолжает работать над клипами для звезд мирового уровня. В этот раз она сняла зажигательный и оригинальный клип для невероятно популярной певицы и актрисы Голливуда Дженнифер Лопес.

Джей Ло выпустила трек под названием "Can't Get Enough", один клип для него уже есть, именно там, кстати, артистка засветилась в платье от украинского дизайнера Фролова. Однако в этот раз к созданию клипа присоединилась не только режиссер из Украины, но и номинантка на "Грэмми" - реперша с псевдонимом Latto.

В новом видео 54-летняя Джей Ло демонстрирует свою идеальную фигуру и физическую подготовку, поскольку она смело и активно пляшет полуобнаженная, а также делится своим запасом жизненной энергии даже сквозь экраны.

В этом ролике Дженнифер живет жизнь, она позирует в спальне с видом на Нью-Йорк, дефилирует по улицам города, флиртует с прохожими мужчинами, спускается в бассейн на канате и танцует с реперкой Latto в ярко-красных откровенных костюмах.

Стоит сказать, что данный клип является видеосопровождением к будущему девятому студийному альбому Лопес, под названием "This is Me…Now", который выйдет в скором времени, а именно - 16 февраля, после многолетней паузы певицы в творчестве. В тот же день выйдет и фильм "This is Me Now: A Love Story".

Первый клип на трек "Can't Get Enough" Лопес представила совсем недавно - 11 января. В нем звезда высмеивает свою личную жизнь и несколько раз выходит замуж. И первый, и второй клип сопровождаются веселыми танцами и красивыми образами.