Зеркальная дата 11.11.2024. Как загадать желание и почему этот день - ваш шанс на счастье

Число ангела - почему дата 11.11 считается волшебной

В нумерологии считается, что каждое число наделено особой энергией. И 11, которое в этой зеркальной дате повторяется дважды, несет в себе магию, мудрость и таланты.

Помимо этого, особенность такой даты в том, что единицы, которые стоят "в паре", символизируют особый портал. Поэтому 11 ноября (11 месяца) люди, которые ищут вдохновение, ответ на важный вопрос и просто знак, который укажет на правильный путь, могут получить желаемое.

Что нужно делать на зеркальную дату 11.11 (коллаж: РБК-Украина)

Ритуал на зеркальную дату - сделайте это и ваши желания сбудутся

Если вы хотите получить всю энергию особого дня, сосредоточьтесь на своих желаниях и четко осознайте, что вы ждете от этого мира. Для этого вам понадобятся ручка, несколько листов бумаги, таймер и немного свободного времени.

Ритуал на исполнение желаний: