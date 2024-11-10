Зеркальная дата 11.11.2024. Как загадать желание и почему этот день - ваш шанс на счастье

Уже в понедельник нас ждет зеркальная дата - 11.11. Такие дни считают "магическими", а потому эзотерики советуют загадывать желание и настраиваться на волну позитивных перемен.
Как загадать желание на зеркальную дату, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В нумерологии считается, что каждое число наделено особой энергией. И 11, которое в этой зеркальной дате повторяется дважды, несет в себе магию, мудрость и таланты.
Помимо этого, особенность такой даты в том, что единицы, которые стоят "в паре", символизируют особый портал. Поэтому 11 ноября (11 месяца) люди, которые ищут вдохновение, ответ на важный вопрос и просто знак, который укажет на правильный путь, могут получить желаемое.
Что нужно делать на зеркальную дату 11.11 (коллаж: РБК-Украина)
Если вы хотите получить всю энергию особого дня, сосредоточьтесь на своих желаниях и четко осознайте, что вы ждете от этого мира. Для этого вам понадобятся ручка, несколько листов бумаги, таймер и немного свободного времени.
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Во время написания материала были использованы источники: Parade, Spiritualify.