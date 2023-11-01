"Спасибо за футбол". Украинцы трогательно прощаются с Артемом Франковым

Известный украинский журналист Артем Франков скончался на 53 году жизни. Причиной послужил второй инсульт. Украинцы тепло вспоминают Франкова и признаются, что многим он стал примером и причиной пойти в журналистику.

"Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все", - написал заместитель главного редактора "Футбола" Андрей Шахов.

"Знали друг друга с тех пор, как он переехал из Харькова в Киев в конце 90-х, и его на Республикане в перерыве какого-то рядового матча ДК в Чемпионате Украины представил уважаемый Александр Липенко, он тогда балагурил на всех внутренних играх команды (оба стояли рядом со мной в той старой ложе прессы, журналистов еще было немного, как и зрителей на трибунах (суббота, осень, день был тоже теплый).

Артем был очень светлым человеком. А младше меня на год. С начала полномасштабного вторжения РФ записывал из Оболони жизнеутверждающие видео о текущей ситуации, пока россияне не забрались с киевского направления, затем вернулся к делам футбольным. Начал издавать электронную версию культового Футбола, неизменным главредом которого был.

Трое детей без отца остались. Единственное, что радует - смерть была легкой, по крайней мере, быстрой. Теперь понимаю, почему он объяснял, что для войны на передовой физически уже не готов по состоянию здоровья. И да, он был офицером (точнее, имел офицерское звание), правда "пиджаком", это военная кафедра гражданского вуза. Был счастлив в домашней жизни. Таких меньшинство и вообще это редкость в наши "веселые" времена. Блестяще играл в шахматы. Покойся с миром, друг...", - пишет Руслан Свирин.

"Один из тех, кто стоял у истоков современной украинской футбольной журналистики. Светлая память... На фото: Артем Франков (в центре) среди коллег после международного матча. Венецианский дворик Республиканского стадиона, Киев, середина 90-х... ", – поделился Юрий Бондарь.

Артём Франков с друзьями (фото: facebook.com/Юрий Бондарь)

"Грустная новость для всех, кто любит украинский футбол. Умер Артем Франков. Мы были знакомы лет тридцать, когда он только начинал свой блестящий путь спортивного журналиста. Кажется, он знал о футболе все. Когда вместе с Андреем Шаховым харьковские ребята, уже давно покойный" Володя Крикунов и Артем только начинали издавать журнал "Футбол", мне пришлось какое-то время жить с ними в одной квартире в Киеве, они были настоящие футломаны, утром до вечера только смотрели и говорили о спорте №1.

Это было феерично созерцать, потому что о нем они фанатично рассказывали как о музыке, алкоголе и сексе. Затем в жизни Артема были разные периоды. В последнее время он болел, перенес второй инсульт и на 53 году жизни отошел в Вечность. Не удивлюсь, если святой покровитель футбола Луиджи Скрисоппи где-то на небесах уже слушает басни Франкова. Лучше его немногие умели смаковать игру миллионов", - рассказал Владимир Чистилин.

"Я также напишу несколько слов, ведь для меня он всю жизнь был где-то рядом. Еще в школе начал читать его журнал, потом книги, телеграмм-канал, ютуб-канал. Умный, начитанный человек со своим мнением, которое было интересно послушать не только на тему футбола. Он любил историю и любил рассказывать истории. Несколько лет назад я буквально сам напросился, чтобы познакомиться лично, в 2023 уже сидели за одним столом в одной команде... Земля пухом, соболезнование родным", - написал Олег Лупич.

Артём Франков (фото: facebook.com/Олег Лупич)

"Это что-то такое с детства, с good old times, когда самой большой войной был матч "Динамо-Шахтер" или "МЮ-Ливерпуль". И ты мог на память выдать состав "Карпат" в последнем матче и все счета тура в Англии" А смотрел ты все это - в журнале "Футбол". Главредом которого и был Артем Франков. Который и умер вчера вечером в возрасте 53 лет. Для немалого количества журналистов моего возраста первое желание пойти в профессию начиналось именно с его колонок. У меня было - именно так. Не буду врать, что в 12 лет читал "Зеркало недели".

Я читал "Футбол". И коллекционировал номера. И поэтому у меня до последних лет была полная коллекция этого журнала с 1997 по 2002 год. Когда я впервые представил себя журналистом - то я представил себя именно спортивным обозревателем. В журнале "Футбол". RIP, господин Артем. Надеюсь, на том свете вы в вип-ложе уже пишете параллельно с футболом колонку. В какой-то небесный "Футбол". Спасибо за качество и страсть. И за мое счастливое футбольное детство...", – написал Богдан Буткевич.

"Артем Франков был невероятно талантливым человеком. Очень одаренным, что больше всего в мире любит читать и писать - и, что особенно подкупает, никогда не останавливается в развитии. Как он освоился в телеграмме! 99% молодых, и я, в том числе и близко не успевали за его ловкостью.

Артем Вадимович, как никто, умел смотреть в корень и понимать, что самое интересное аудитории. И через 10, ни через 20 лет работы нон-стоп, без отпуска, не терял ни интерес, ни любовь к игре. , что несколько лет работал под руководством этого человека. Конечно, если бы не Франков, моего канала никогда не было бы. О каждом своем тексте я буду думать: "А понравился бы он Артему Вадимовичу? Покойся с миром, АВФ" – написал Виталий Пасечный.

Артем Франков (фото: facebook.com/Виталий Пасечный)

"Давным-давно присылал ему свои сырые наивные работы. На сопливого студиоза можно было вообще не обращать внимание. Но он всегда находил время отписать пару слов на "мыло" или смс... Это окрыляло. Спасибо за эпоху, Вадимович....

Подумалось, что уже троица фундаментальных авторов того "Футбола" отошла в засветы - Таллиновский, Панкратов, Франков. То ли время так быстро бежит. Или просто жизнь суровая. И только на полках - десятки их книг и спецвыпусков. Это вечное. Это, вместе с воспоминаниями о волшебной эпохе авторов-романтиков, всегда с тобой", - написал Олег Бабий.

"Ушел из жизни Артем Франков - отличный спортивный журналист и редактор, человек с энциклопедическими знаниями, собственными принципами и позициями. С его именем неразрывно связана история журнала Футбол, он его создал под собственное видение, собрал мощный творческий коллектив, его колонки читали, к мыслям прислушивались. Без преувеличения, для украинского футбола Артем сделал ничуть не меньше, чем большинство наших футболистов и тренеров, почти три десятилетия освещая все футбольные и околофутбольные события.

Под собственным углом зрения, имея неповторимый слог, выражения, вставляя интересные исторические или географические заметки. С ним было интересно и легко, помню одну из наших последних встреч в мае 22 года, когда тогда еще в безлюдном Киеве пили кофе возле метро Героев Днепра. Встретились случайно, а тем для разговоров было множество.

Тогда открыл для себя другого Артема – с четкой патриотической позицией, грамотным анализом военной ситуации. Как выпускник военного института, обладал глубокими знаниями в истории, понимал общественные процессы. Уже тогда был оптимистично сконфигурирован и не сомневался в нашей победе. С грустью добавил, что из-за состояния здоровья сам не может помочь…", – написал Дмитрий Шаповал.

"Второй инсульт...53 года... и нет человека... Ушел из жизни Артем Франков, главный редактор журнала "Футбол", повлиявший на жизнь многих поколений болельщиков. Феномен Франкова заключался в том, что он ввел качественно новую подачу футбольных репортажей на страницах легендарного "Футбола". Фактически это была революция в спортивной журналистике. Вечная память... Прощай...", - написал Сергей Семененко.