Отрута в кожному домі: Комаровський зробив важливе попередження

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський порадив надійніше зберігати небезпечні речовини від дітей

Доктор Комаровський попередив батьків про небезпечні речовини, які є в кожному будинку, і становлять серйозну небезпеку для маленьких дітей. Педіатр перерахував ряд звичних речей, що можуть стати отрутою для маленької дитини.

Варто відзначити, що дуже часто дорослі не приділяють достатньо уваги тому, щоб надійніше заховати цю "отруту". Комаровський радить убезпечити дитину, прибравши ці п'ять речей з поля доступності малюка.

Отрута, яка завжди є в будинку

Батарейки-таблетки

Вони дрібні, привертають увагу своїм блиском і дуже небезпечні. Варто подбати, щоб пристрої з такими батареями були надійно закриті, а старі "таблетки" слід негайно утилізувати, а не зберігати в будинку. При проковтуванні кислота в батарейці-таблетці може роз'їсти ШКТ дитини.

Алкоголь

Спиртовмісні препарати бувають не тільки у вигляді звичного алкоголю. Антисептик для рук, ополіскувач для рота зі спиртом, сироп від кашлю - можуть спричинити алкогольне отруєння малюка.

Косметика

Здавалося б, дитина може заподіяти маминій помаді більше шкоди, ніж вона їй. Але тут мова йде про токсичні лаки для нігтів, волосся, фарбу для волосся, парфумерію.

Капсули для посудомийних і пральних машин

Вони можуть нагадати дитині цукерку. Але при проковтуванні призводять до небезпечних наслідків і навіть летального результату.

Лікарські препарати

Навіть кришки з захистом від дітей не завжди так надійні, як можна подумати. Передозування лікарськими препаратами може бути смертельно небезпечним для малюка.

Комаровський розповів про небезпечні речовини в будинку (фото: nstagram.com/doctor_komarovskiy)