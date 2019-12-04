ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Отрута в кожному домі: Комаровський зробив важливе попередження

STYLERПерсони    04.12.2019 - 07:12
Отрута в кожному домі: Комаровський зробив важливе попередження
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський порадив надійніше зберігати небезпечні речовини від дітей

Доктор Комаровський попередив батьків про небезпечні речовини, які є в кожному будинку, і становлять серйозну небезпеку для маленьких дітей. Педіатр перерахував ряд звичних речей, що можуть стати отрутою для маленької дитини.

Варто відзначити, що дуже часто дорослі не приділяють достатньо уваги тому, щоб надійніше заховати цю "отруту". Комаровський радить убезпечити дитину, прибравши ці п'ять речей з поля доступності малюка.

Отрута, яка завжди є в будинку

Батарейки-таблетки

Вони дрібні, привертають увагу своїм блиском і дуже небезпечні. Варто подбати, щоб пристрої з такими батареями були надійно закриті, а старі "таблетки" слід негайно утилізувати, а не зберігати в будинку. При проковтуванні кислота в батарейці-таблетці може роз'їсти ШКТ дитини.

Алкоголь

Спиртовмісні препарати бувають не тільки у вигляді звичного алкоголю. Антисептик для рук, ополіскувач для рота зі спиртом, сироп від кашлю - можуть спричинити алкогольне отруєння малюка.

Косметика

Здавалося б, дитина може заподіяти маминій помаді більше шкоди, ніж вона їй. Але тут мова йде про токсичні лаки для нігтів, волосся, фарбу для волосся, парфумерію.

Капсули для посудомийних і пральних машин

Вони можуть нагадати дитині цукерку. Але при проковтуванні призводять до небезпечних наслідків і навіть летального результату.

Лікарські препарати

Навіть кришки з захистом від дітей не завжди так надійні, як можна подумати. Передозування лікарськими препаратами може бути смертельно небезпечним для малюка.

Отрута в кожному домі: Комаровський зробив важливе попередження

Комаровський розповів про небезпечні речовини в будинку (фото: nstagram.com/doctor_komarovskiy)

Вид вигодовування не має значення: Комаровський відповів на важливе питання Комаровський розповів про симптоми глистів у дитини
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся