Дворазова чемпіонка Європи з України хвора на рак: пишу і руки тремтять

"Всім привіт ! Якщо чесно, то пишу і руки тремтять.. Мені поставили діагноз: рабдоміосаркома. Я знаю, що серед вас є багато добрих і чуйних людей, тому хочу попросити у вас фінансової допомоги, оскільки сума дійсно дуже велика. Заздалегідь велике дякую. Я вас всіх дуже люблю", - написала під відео спортсменка.

У ролику вона пояснила, що зникла з тренувань саме через хворобу. У неї злоякісна пухлина і їй потрібне дороге лікування в Німеччині. Спортсменка зазначила, що у неї великі шанси на одужання, але їй дуже важлива моральна підтримка.

Для тих, хто хоче допомогти Валерії, вона розмістила дані для грошових переказів.

5363542015389795 UAH

Юзьвяк Валерія Вадимівна

Дані для міжнародних переказів:

Bank Name:

Privatbank

Account Holder Name: Yuzvjak Valeryja

IBAN:UA633052990000026202898581190

SWIFT Code:

PBANUA2X

Adresse:UKRAINE, Kyiv, 1D Hrushevskoho str.