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Дважды раненный, но живой: 71-летний Евгений из Угледара прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

Фото: курс реабилитации от Фонда Ахметова прошел 71-летний Евгений из Угледара (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Мороз

71-летний Евгений — переселенец из Угледара, живущий на Киевщине. В 2022 году мужчина дважды получил ранения в родном городе в результате вражеских обстрелов. Он до сих пор восстанавливает здоровье. Недавно Евгений Валентинович прошел курс физической и психологической реабилитации в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Спасибо за то, что предоставили мне путевку. У меня ничего нет, все сгорело. Живой остался, хоть и дважды ранен, но жив. Больно мне, но могу ходить", - делится мужчина.

В первый год полномасштабной войны Евгений девять месяцев жил в подвале. Во время двух выходов за дровами его ранило. Второй раз был страшнее - мужчина едва смог доползти до людей и так спасся. После выписки из больницы уехал из города. О помощи фонда узнал в интернете. Обратился и получил путевку.

"Пациент посещал минеральный термальный бассейн, грязи, бальнеологические процедуры, соляную комнату. Проходил курс реабилитации с психотерапевтом. Состояние его улучшилось, он очень доволен", - говорит Наталья Варцаба, врач-терапевт санатория.

"Когда война закончится, начнется возобновление. И моего здоровья и страны. Надеемся на лучшее", - говорит Евгений Валентинович.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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