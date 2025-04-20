Две истории, которые напомнят, что человечность еще жива: как простые вещи становятся лучиком света

Открытки, которые хранят, словно иконы

Самые трогательные моменты, по словам Юли, часто происходят во время ежегодной акции "Тайный Санта". Люди со всей Украины присылают подарки для подопечных: сладости, теплые вещи и различные гостинцы вроде чашек или комнатных тапочек.

Но главное - в каждом подарке есть открытка. От руки. Часто написанная детской рукой. Именно эти открытки остаются со стариками дольше, чем конфеты или теплые вещи. В приютах их держат на тумбочках рядом с кроватями - словно иконы.

"Очень часто, когда приезжаешь и наблюдаешь за тем, как меняются вот эти открытки на тумбочках, то видно, как они изнашиваются. Они где-то примялись, где-то какое-то пятно - потому что старушки их часто крутят в руках", - рассказывает Юля.

В одном из домов престарелых в Житомире открытку передали женщине, которую недавно вывезли из Харьковской области. Гостинцы раздавали наугад - все сформированы по одинаковому принципу, без персональных подписей. Но именно ей досталась открытка с пожеланием из Харьковской области. Для женщины, потерявшей дом, это стало неожиданным и очень личным напоминанием о родном.

Для многих подопечных простое детское письмо оказывается ценнее любого подарка. Потому что это - доказательство: кто-то где-то о них вспомнил. Кто-то написал им лично.

К тому же такие письма - возможность привлечь к благотворительности детей, считает Юля. И напомнить, что помощь - это не только о деньгах, но и о простых поступках, которые оставляют эмоциональный след.

Как доброе дело становится лучиком света (фото предоставлено фондом "Юлины бабушки")

Никита из Андреевки и конструктор в лоточке

В 2022-м, еще до официального запуска фонда, Карпова поехала с волонтерами в деоккупированную Андреевку на Киевщине. Это было одно из первых сел, куда добрались с помощью. Раздавали все, что имели: продукты, средства гигиены, детские вещи. И уже когда в машине ничего не осталось, к команде подошел худенький дедушка с мальчиком.

Мальчика звали Никита. Он выглядел растерянно, держался в стороне, но не отрывал взгляда от пакетов. Волонтеры нашли для него последний батончик у кого-то в кармане. Он брал его осторожно, будто боялся, что это ошибка. Дедушке тем временем отдали последний пакет с гуманитарной помощью.

Во время короткого разговора дедушка рассказал, что во время оккупации не позволял никому прятаться в погребе - боялся, что тот станет братской могилой. Говорил: пусть лучше все будут в доме - хоть шанс есть.

Юля вернулась домой, рассказала о встрече в утреннем эфире, и эта история чрезвычайно зацепила слушателей. Люди начали присылать деньги на подарки для Никиты. А одна мама, слушательница шоу, вместе с маленьким сыном решила сделать нечто большее. Мальчик собрал в лоточек свой конструктор Lego, положил туда записку и передал пакет с пожеланием для Никиты.

Во время следующей поездки команда специально завернула в Андреевку, чтобы передать малышу Lego, сладости и разные гостинцы. Он стоял, молчал, а потом схватил пакет и побежал - показывать друзьям.

Мама Никиты передала волонтерам домашнее печенье со словами: "Он не будет помнить войну, я надеюсь. Но очень надеюсь, что он запомнит эту эмоцию".

Прошло несколько лет. Но Юля до сих пор видит перед глазами первую встречу с малым - как Никита с дедушкой идут по селу, а мальчик оглядывается, держа в руках конфету.

Поддержать фонд "Юлині бабусі" можно разными способами - финансово или вещами. Все реквизиты для донатов - по этой ссылке. Чтобы передать что-то полезное для подопечных, напишите Юле Карповой в соцсетях или позвоните по телефону 097 085 98 47.