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Дві школи в Чернівцях відправили дітей на дистанційне навчання: яка причина

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Чернівці, Субота 04 вересня 2021 20:58
Дві школи в Чернівцях відправили дітей на дистанційне навчання: яка причина Дистанційне навчання в школах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З 1 вересня у Чернівцях школярі 2 ліцеїв почали навчатись дистанційно. Причина є те, що у приміщеннях шкіл не встигли завершити ремонт.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами начальниці управління освіти Ірина Ткачук, будівельні роботи до 1 вересня не завершили підрядники. Тому у двох чернівецьких школах діти вимушені навчатися дистанційно

Також вона розповіла, що йдеться про ліцей №2 на вулиці Кобилиці та про ліцей №10 на Головній. Вони беруть участь в програмі енергоефективності НЕФКО.

Тому за кредитні гроші у закладах оновлюють:

  • опалення;
  • освітлення;
  • також модернізують мережі.

Також начальниця управління каже, що поки роботи не завершаться, то у ліцеї будуть на дистанційному навчанні. Коли завершать ремонт, наразі невідомо.

Раніше ми повідомляли, що робити з регулярними поборами в школах. У батьківських чатах знову з'явилися повідомлення про те, що потрібно здати гроші на ремонт, на штори, на потреби класу.

Також де навчаються діти відомих українців і скільки коштує їх навчання.

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