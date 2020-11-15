Дві голі дівчини знімали екстравагантний перформанс біля Андріївської церкви: з'явилося відео

Андріївська церква в Києві (ілюстративне фото: pixabay.com)

Користувачі мережі обурилися побаченим

У центрі Києва на території, прилеглій до Андріївської церкви, дві дівчини, які надягли тільки шапки, рукавиці та шкарпетки, знімали екстравагантні відео. "Оригінал" шедевра жанру перформанс поки не потрапив в мережу, проте з'явилося "бекстейдж-відео" на каналі PavlovskyNews в Telegram.

Як повідомляється, інцидент стався в неділю, 15 листопада. Відзначається, що дівчата прогулювалися біля стін церкви на Андріївському узвозі в той час, поки оператор знімав їх екстравагантний перформанс.

"В мережі з'явилося відео, де напівголі дівчата знімають відео на бічному ганку Андріївської церкви в центрі Києва. Екстравагантний перформанс зняли перехожі на Андріївському узвозі", - йдеться у підписі до публікації.

Коментаря від самих дівчат поки не надходило.

Біля Андріївської церкви знімали на відео двох голих дівчат (скріншот відео)

Варто відзначити, що це не останній скандал з церквами на цих вихідних. Раніше на тлі карантину вихідного дня більшість церков взяли на себе зобов'язання по дотриманню заборон. Однак деякі з них все ж їх не дотримуються. Згідно з правилами, в приміщенні церкви може бути до 20 осіб, але під час служби у Володимирському соборі одночасно було близько 60 віруючих, а в Михайлівському соборі зібралося 50 осіб.

Крім того, за інформацією журналістів, частина священників і сам патріарх Філарет проводили службу без масок, хоча на вході є табличка про обов'язкову наявність засобів індивідуального захисту.

Як ми повідомляли раніше, в Софійському соборі на період нового карантину, в суботу і неділю, скасували всі богослужіння.