Дві дівчини "поставили на вуха" весь потяг "Укрзалізниці": довелося зупинити

В поїзді до Києва дві дівчата влаштували п'яний дебош
В поїзді Львів-Київ стався грандіозний скандал. Дві дівчини 17 і 19 років почали пити спиртне, а після цього влаштували бешкет. Вони курили прямо в купе, голосно кричали і оголеними бігали по вагону. Їх крик був настільки сильним, що сусідні купе переселили в інший вагон. Про це написали на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Цікаво, що на зауваження буйні пасажирки не реагували. У підсумку начальник поїзда не витримав і прийняв рішення зупинити складу на станції "Шепетівка" і висадити неадекватних дівчат. Самі вони виходити не хотіли, їм довелося допомогти.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
В коментарях українці відреагували на інцидент. Вони обурилися діями дівчат і вважають, що їх треба було висадити раніше.
Як ми писали раніше, в поїзді Укрзалізниці стався інцидент - затопило цілий вагон, і пасажири скаржаться на зіпсовані цінні речі і техніку.