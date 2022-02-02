Ці два способи допоможуть легко та швидко почистити манго

Манго – екзотичний фрукт, який продається в будь-якому українському супермаркеті. Всередині плід жовтий або помаранчевий. Його чистка може викликати деякі труднощі, бо всередині плоду велика кісточка.
Про це пише 5-Minute Crafts.
Так, манго використовують для приготування соків, цукатів, десертів та морозива. Однак найчастіше манго їдять у свіжому вигляді.
Візьміть монети та зубочистки
Зокрема, чистою металевою монетою кілька разів проведіть краєм по поверхні манго, щоб пом'якшити шкірку. Далі візьміть зубочистку й акуратно зробіть на манго поздовжній надріз.
Після цього акуратно вставте під шкірку фрукта зубочистку і рухайте нею з боку в бік по всій довжині розрізу. Далі відніміть пальцем край шкіри та зніміть її й витягніть манго.
Зробіть правильний розріз шкіри
Візьміть ніж і зробіть два надрізи на верхівці манго – один уздовж, а інший – впоперек фрукта.
Потім поставте фрукт на підставку та підніміть пальцем край шкіри та зніміть її.
Манго має овальну форму. Його вага – 400-450 г. Шкірка плоду може бути зеленою, червоною або жовтою.
Головне, щоб шкірка була блискучою і гладкою. До того ж на ній не повинно бути подряпин або вм’ятин.
Екзотичний фрукт повинен бути важким і м’яким. По обидва боки кісточки є потовщення, яке називають щічками. Вони повинні бути пружними, але водночас м’яким. Про стиглості плоду нам скажуть дрібні коричневі точки.
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