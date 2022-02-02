Ці два способи допоможуть легко та швидко почистити манго

Так, манго використовують для приготування соків, цукатів, десертів та морозива. Однак найчастіше манго їдять у свіжому вигляді.

Як очистити манго

Візьміть монети та зубочистки

Зокрема, чистою металевою монетою кілька разів проведіть краєм по поверхні манго, щоб пом'якшити шкірку. Далі візьміть зубочистку й акуратно зробіть на манго поздовжній надріз.

Після цього акуратно вставте під шкірку фрукта зубочистку і рухайте нею з боку в бік по всій довжині розрізу. Далі відніміть пальцем край шкіри та зніміть її й витягніть манго.

Як швидко почистити манго (5minutecrafts)

Зробіть правильний розріз шкіри

Візьміть ніж і зробіть два надрізи на верхівці манго – один уздовж, а інший – впоперек фрукта.

Потім поставте фрукт на підставку та підніміть пальцем край шкіри та зніміть її.

Як швидко почистити манго (5minutecrafts)

Як вибрати стигле манго

Манго має овальну форму. Його вага – 400-450 г. Шкірка плоду може бути зеленою, червоною або жовтою.

Головне, щоб шкірка була блискучою і гладкою. До того ж на ній не повинно бути подряпин або вм’ятин.

Екзотичний фрукт повинен бути важким і м’яким. По обидва боки кісточки є потовщення, яке називають щічками. Вони повинні бути пружними, але водночас м’яким. Про стиглості плоду нам скажуть дрібні коричневі точки.