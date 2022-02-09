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Два признака на лице могут предупредить вас о развитии опасной болезни

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Среда 09 февраля 2022 10:40
Два признака на лице могут предупредить вас о развитии опасной болезни Коллаж РБК-Украина: Болезнь печени можно узнать по симптомам на лице
Автор: Светлана Мащенко

Медики выяснили, что по двум признакам на лице можно определить развитие опасной жировой болезни печени.

Об этом пишет Express.

Что такое жировая болезнь печени?

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - это патологическое изменение ткани печени из-за избыточного отложения жировых капель в гепатоцитах (клетках печени). Такое состояние еще называют стеатозом, или жировой дистрофией.

Алкогольная жировая болезнь печени (АЖБП) - развивается у тех, кто употребляет чрезмерное количество алкоголя.

Врачи говорят, что некоторые люди с жировой болезнью печени могут не имеют вообще никаких симптомов, особенно на ранних стадиях, в то время как в запущенных случаях (ближе к развитию цирроза) более вероятно появление симптомов.

Цирроз печени, то есть ее рубцевание, может быть необратим и конечно же очень опасен для жизни.

По каким признакам определить болезнь

По мнению экспертов, носовые кровотечения и желтые глаза могут указывать на опасное состояние.

Кроме того развитие цирроза может включать такие симптомы:

  • спутанность сознания,
  • зудящая кожа,
  • паутинообразные скопления кровеносных сосудов.

Кроме того жировую болезнь печени можно диагностировать по специальному анализу крови.

НАЖБП связана со следующими состояниями:

  • избыточный вес или ожирение,
  • резистентность к инсулину, высокий уровень сахара в крови (гипергликемия), указывающий на преддиабет или диабет 2 типа,
  • высокий уровень жиров, особенно триглицеридов, в крови.

Ранее назван продукт, от которого быстро стареет кожа на лице. Эксперты советуют забыть о нем навсегда.

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