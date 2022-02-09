Два признака на лице могут предупредить вас о развитии опасной болезни

Медики выяснили, что по двум признакам на лице можно определить развитие опасной жировой болезни печени.

Об этом пишет Express .

Что такое жировая болезнь печени?

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - это патологическое изменение ткани печени из-за избыточного отложения жировых капель в гепатоцитах (клетках печени). Такое состояние еще называют стеатозом, или жировой дистрофией.

Алкогольная жировая болезнь печени (АЖБП) - развивается у тех, кто употребляет чрезмерное количество алкоголя.

Врачи говорят, что некоторые люди с жировой болезнью печени могут не имеют вообще никаких симптомов, особенно на ранних стадиях, в то время как в запущенных случаях (ближе к развитию цирроза) более вероятно появление симптомов.

Цирроз печени, то есть ее рубцевание, может быть необратим и конечно же очень опасен для жизни.

По каким признакам определить болезнь

По мнению экспертов, носовые кровотечения и желтые глаза могут указывать на опасное состояние.

Кроме того развитие цирроза может включать такие симптомы:

спутанность сознания,

зудящая кожа,

паутинообразные скопления кровеносных сосудов.

Кроме того жировую болезнь печени можно диагностировать по специальному анализу крови.

НАЖБП связана со следующими состояниями: